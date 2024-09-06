涉嫌参与在中国的欺诈项目 德国环境局拒发德企气候证书

因涉嫌欺诈，德国联邦环境局拒绝向德国石油企业颁发8份气候证书。这些企业称其通过在中国的气候保护项目减排温室气体 215,000 吨。但德国联邦环境局认定其中存在造假等违规行为。

(德国之声中文网）德国联邦环境局本周五称，在该机构向项目发起人指出法律和技术上存在严重违规行为后，八项申请批准的项目中有七项现已被撤回。在中国的另一个项目也被拒颁气候证书，因为其违反规定，提前开始了项目。这8个项目涉及相关德国石油企业在中国参加据称总共减排215,000 吨二氧化碳的气候保护项目。德国联邦环境局向德新社表示，出于法律原因，该部门无法提供有关这些公司的更多详细信息。

德国联邦环境局表示，在德国企业的69个中国项目中，共有40个项目涉嫌欺诈。该部门下一步将审查另外13个项目。而调查这些项目极其困难。调查人员常常被拒绝进入现场。除了自己进行调查外，德国联邦环境局还聘请了一家国际律师事务所来澄清涉嫌欺诈的案件。柏林检方也介入调查。

鉴于德国企业在中国参加的气候保护项目出现大量违规行为，德国环境和自然保护部部长施特菲·莱姆克（Steffi Lemke）已要求从7月1日起停止接受所有新的气候证书申请。

根据欧盟法规，石油公司有义务满足所谓的温室气体减排指标。这意味着必须让燃料更加环保，例如使用来自植物的农业燃料。另外一种可能性就是参加"上游碳减排交易项目"（UER）。即在炼油厂加工原油之前就进行气候保护，特别是防止石油生产过程中的天然气燃烧。

欧洲各地的石油公司通过直接或间接参与此类项目所实现的二氧化碳减排量而获得所谓的气候证书。但一年多前，人们开始怀疑其中许多在中国的项目根本不存在或者所声称的碳减排量与实际情况不符。

数周前，德国环境部长莱姆克表示，存在"严重的环境犯罪"问题，并承诺进行全面调查。不久之后，德国联邦环境局对一名负责中国地区的员工进行了停职处理。7月中旬，柏林检方下令对巴伐利亚州和北威州几家专门从事环境鉴定或出具证书的公司进行搜查。消息称，17人因涉嫌共同参与商业欺诈正在接受调查。

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（德新社、路透社）

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