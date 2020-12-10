涉嫌“危害国家安全” 彭博社中国籍员工被捕

（德国之声中文网）范若伊(Haze Fan)最后一次和同事联系，是本周一上午11：30分左右，随后她就被便衣人员带离住所。彭博社报道称，范若伊失踪四天以来，彭博社一直在努力联络中国政府和中国驻美大使馆，试图获取有关范的信息及其下落。

彭博社总部周四收到回应，证实范若伊由于涉嫌参与危害国家安全的活动已经遭到逮捕。彭博社一名发言人表示："我们很为她担忧，并一直在与中国官方积极对话，以便掌握更多信息。与此同时，我们将继续竭尽全力为她提供帮助和支持。"

范若伊是中国公民，2017年开始为彭博社工作。此前曾在CNBC，哥伦比亚广播公司新闻，半岛电视台和路透社工作。依照中国官方的规定，中国公民只能在外国驻华新闻机构中从事助理工作，不得独立开展新闻报道。

中国官方在一份声明中称："范姓中国公民因涉嫌从事危害国家安全犯罪活动，被北京市国家安全局依法拘留。该案目前正在审理中，范女士的合法权益得到了充分保障，其家属也已接到通知。"

通过彭博社网页搜索，可以看到范若伊（Haze Fan）最后一次在该网参与撰写文章是在11月30日，内容是关于蚂蚁金服上市的内容，文章指“蚂蚁明年上市希望不大”。她过去一段时间的文章主要是聚焦金融和市场领域。

一段时间以来，在华运作的外国媒体面临越来越大压力。今年8月，替央视工作的澳大利亚籍记者成蕾被捕。此后不久，两名澳洲记者被迫离开中国，这导致澳大利亚在华再无常驻记者。

此外，中国也在今年取消了多名美国记者的记者证，并在10月底要求驻中国的6家美国媒体一周内申报境内所有工作人员、财务、经营、所拥有不动产信息等书面材料。

达扬/叶宣 （彭博社）

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