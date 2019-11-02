涉嫌为沙特充当间谍 推特员工受控

（德国之声中文网）阿布阿穆（Ahmad Abouammo）是美国人，阿尔扎巴拉（Ali Alzabarah）是沙特公民。两人都在社交媒体巨头推特公司工作。卷入此案的第三人是与沙特王室有联系的营销专家阿尔穆泰里（Ahmed Almutairi）。旧金山的一家联邦法院现在指控他们为沙特王室从事间谍活动。检察官安德森（David Anderson）说："我们绝不允许美国的公司或技术成为外国的镇压工具。"

据美国司法部报道，为了追踪沙特政府的批评人士，三位间谍嫌疑人搜索了数千个推特帐户并盗取私人数据。为此他们获赠昂贵的手表和高达六位数的现金作为回报。

据称著名记者阿卜杜勒阿齐兹（Omar Abdulaziz）的账户信息也成为间谍嫌疑人窃取的目标。阿卜杜勒阿齐兹与《华盛顿邮报》的专栏作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）曾有联系。去年卡舒吉在伊斯坦布尔的沙特阿拉伯领事馆被勒死并被肢解。

自称与美国中央情报局（FBI）和司法部密切合作的推特公司向调查机构表示了感谢，并宣布，今后对敏感帐户信息的访问"仅限于有限的、经过培训和考核的员工"。

阿尔扎巴拉（Ali Alzabarah）在事情暴露之后承认他窃取过用户数据，但强调他只是出于好奇。其行为被发现后，他立即被停职，并被带离办公室。他所使用的公司笔记本电脑被没收。然而第二天，他便带着妻子和女儿飞往沙特阿拉伯。对躲在沙特的阿尔扎巴拉和阿尔穆泰里，美国司法机构鞭长莫及。不过作为美国公民的阿布阿莫已经被拘留。

李京慧/叶宣 (法新社、美联社、德新社、路透社)