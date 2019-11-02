 涉嫌为沙特充当间谍 推特员工受控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.11.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

涉嫌为沙特充当间谍 推特员工受控

尽管沙特王室残酷杀害了记者卡舒吉（Jamal Khashoggi），但仍然是美国在阿拉伯世界最重要的盟友。然而现在一起间谍案给双方间的关系蒙上了阴影。

USA Twitter Logo (picture-alliance/AP Photo/J. Chiu)

（德国之声中文网）阿布阿穆（Ahmad Abouammo）是美国人，阿尔扎巴拉（Ali Alzabarah）是沙特公民。两人都在社交媒体巨头推特公司工作。卷入此案的第三人是与沙特王室有联系的营销专家阿尔穆泰里（Ahmed Almutairi）。旧金山的一家联邦法院现在指控他们为沙特王室从事间谍活动。检察官安德森（David Anderson）说："我们绝不允许美国的公司或技术成为外国的镇压工具。"

据美国司法部报道，为了追踪沙特政府的批评人士，三位间谍嫌疑人搜索了数千个推特帐户并盗取私人数据。为此他们获赠昂贵的手表和高达六位数的现金作为回报。

据称著名记者阿卜杜勒阿齐兹（Omar Abdulaziz）的账户信息也成为间谍嫌疑人窃取的目标。阿卜杜勒阿齐兹与《华盛顿邮报》的专栏作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）曾有联系。去年卡舒吉在伊斯坦布尔的沙特阿拉伯领事馆被勒死并被肢解。

自称与美国中央情报局（FBI）和司法部密切合作的推特公司向调查机构表示了感谢，并宣布，今后对敏感帐户信息的访问"仅限于有限的、经过培训和考核的员工"。

阿尔扎巴拉（Ali Alzabarah）在事情暴露之后承认他窃取过用户数据，但强调他只是出于好奇。其行为被发现后，他立即被停职，并被带离办公室。他所使用的公司笔记本电脑被没收。然而第二天，他便带着妻子和女儿飞往沙特阿拉伯。对躲在沙特的阿尔扎巴拉和阿尔穆泰里，美国司法机构鞭长莫及。不过作为美国公民的阿布阿莫已经被拘留。

李京慧/叶宣 (法新社、美联社、德新社、路透社)

相关内容

China App TikTok

媒体： 美国政府调查抖音是否替北京收集数据 02.11.2019

继华为之后，美国政府现在似乎又“盯上”了抖音，怀疑该中国热门应用程序或存在安全隐患。据多家媒体报道，华盛顿将调查抖音是否为中国政府收集数据。

Belgien Freie Universität Brüssel

孔子学院院长遭比利时拒绝入境 疑美方是始作俑者 31.10.2019

比利时媒体早在去年就已经报导，布鲁塞尔自由大学(VUB)已收到情报机构警告，该校孔子学院可能出现间谍活动。现在，该孔子学院院长宋新宁已经遭到比利时当局拒绝入境。宋本人则称，怀疑这是对他拒绝与美国情报部门合作的报复。

Twitter CEO Jack Dorsey

不甩脸书做法 推特禁政治宣传广告 31.10.2019

到底社群网路平台该不该禁止政治宣传广告? 脸书和推特的想法和决定南辕北撤。推特决定限制政治类付费广告赢得了美国民主党员的讃赏，但美国总统特朗普竞选团队却不以为然。

广告

媒体看中国

Thailand RCEP Gipfel in Bangkok (IANS)

德语媒体：美印“退群” 北京“躺赢”

印度退出RCEP贸易协定、美国正式启动退出《巴黎气候协定》程序，引发了德语报刊的高度关注。《商报》认为，印度“退群”将放任中国独霸亚洲。《法兰克福汇报》指出，美国退出气候协定，正在把盟友推向中国怀抱。  