涉嫌为富士康窃取商业机密 前三星高管被起诉

（德国之声中文网）据路透社获得的一份韩国检察院的起诉书，一名前三星高管被指控为富士康窃取该公司的商业机密。根据这份18页的起诉书，崔金锡（Choi Jinseog）于2018年同台湾富士康公司签署了一份合同，此后，他潜入前雇主的供应网络窃取机密情报，将它们提供给新客户，以协助在中国建立芯片工厂。

此前，韩国检察院已于6月12日宣布立案，不过没有通告该案细节，也没有提及崔金锡的名字，但引起媒体关注。

起诉书称，这一盗窃商业机密的行为给三星造成超过2亿美元的损失。文件详细描述了崔金锡窃取三星商业机密以及建厂计划的细节。

据悉，崔金锡今年5月底被捕，迄今一直在押，他通过律师否认所有对其指控。

起诉书写道，崔金锡通过在新加坡的半导体咨询公司，于2018年同富士康签署合同后，从三星挖走大批员工，并从两个承包商那里非法获得建造半导体洁净室管理的机密资讯。三星于2012年在西安建立了一家芯片厂，而这两家公司都参与了三星中国工厂的布局承建。

崔金锡的律师否认了这些指控，认为获得的信息与如何设计或制造芯片无关。

比如，如何建造半导体洁净室有着公开的国际标准，这不是三星独有的东西。他说，崔金锡只是韩国卷入中美竞争的替罪羊。不久前，韩国总统尹锡悦表示美中紧张局势将芯片产业的竞争推向"全面战争"。

富士康于2019年结束了同崔金锡咨询公司的合同，该半导体工厂的计划就此停止。起诉书没有提到富士康有任何不当行为。该公司在一份声明中称，知道对这桩韩国司法纠纷案的猜测，因调查尚未结束，不便发表任何评论，"我们遵守当地的法律和规定"。世界头号储存芯片制造商三星也不愿对该案置评。根据路透社报道，崔金锡案的庭审将于7月12日开始。

芯片产业的未来什么样？

（路透社等）

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