涉嫌为富士康窃取商业机密 前三星高管被起诉

一名前三星高管涉嫌为富士康在中国开设芯片工厂窃取商业机密而受到起诉。被曝光的违法细节包括挖走人才。被告律师反驳了指控，认为被告是韩国卷入中美竞争的替罪羊。
（德国之声中文网）据路透社获得的一份韩国检察院的起诉书，一名前三星高管被指控为富士康窃取该公司的商业机密。根据这份18页的起诉书，崔金锡（Choi Jinseog）于2018年同台湾富士康公司签署了一份合同，此后，他潜入前雇主的供应网络窃取机密情报，将它们提供给新客户，以协助在中国建立芯片工厂。
此前，韩国检察院已于6月12日宣布立案，不过没有通告该案细节，也没有提及崔金锡的名字，但引起媒体关注。
起诉书称，这一盗窃商业机密的行为给三星造成超过2亿美元的损失。文件详细描述了崔金锡窃取三星商业机密以及建厂计划的细节。
据悉，崔金锡今年5月底被捕，迄今一直在押，他通过律师否认所有对其指控。
起诉书写道，崔金锡通过在新加坡的半导体咨询公司，于2018年同富士康签署合同后，从三星挖走大批员工，并从两个承包商那里非法获得建造半导体洁净室管理的机密资讯。三星于2012年在西安建立了一家芯片厂，而这两家公司都参与了三星中国工厂的布局承建。
崔金锡的律师否认了这些指控，认为获得的信息与如何设计或制造芯片无关。
比如，如何建造半导体洁净室有着公开的国际标准，这不是三星独有的东西。他说，崔金锡只是韩国卷入中美竞争的替罪羊。不久前，韩国总统尹锡悦表示美中紧张局势将芯片产业的竞争推向"全面战争"。
富士康于2019年结束了同崔金锡咨询公司的合同，该半导体工厂的计划就此停止。起诉书没有提到富士康有任何不当行为。该公司在一份声明中称，知道对这桩韩国司法纠纷案的猜测，因调查尚未结束，不便发表任何评论，"我们遵守当地的法律和规定"。世界头号储存芯片制造商三星也不愿对该案置评。根据路透社报道，崔金锡案的庭审将于7月12日开始。
（路透社等）
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