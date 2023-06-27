 涉嫌为富士康窃取商业机密 前三星高管被起诉 | 经济纵横 | DW | 27.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

涉嫌为富士康窃取商业机密 前三星高管被起诉

一名前三星高管涉嫌为富士康在中国开设芯片工厂窃取商业机密而受到起诉。被曝光的违法细节包括挖走人才。被告律师反驳了指控，认为被告是韩国卷入中美竞争的替罪羊。

韩国总统尹锡悦说，美中紧张局势将芯片产业的竞争推向全面战争

韩国总统尹锡悦说，美中紧张局势将芯片产业的竞争推向"全面战争"

（德国之声中文网）据路透社获得的一份韩国检察院的起诉书，一名前三星高管被指控为富士康窃取该公司的商业机密。根据这份18页的起诉书，崔金锡（Choi Jinseog）于2018年同台湾富士康公司签署了一份合同，此后，他潜入前雇主的供应网络窃取机密情报，将它们提供给新客户，以协助在中国建立芯片工厂。

此前，韩国检察院已于6月12日宣布立案，不过没有通告该案细节，也没有提及崔金锡的名字，但引起媒体关注。

起诉书称，这一盗窃商业机密的行为给三星造成超过2亿美元的损失。文件详细描述了崔金锡窃取三星商业机密以及建厂计划的细节。

据悉，崔金锡今年5月底被捕，迄今一直在押，他通过律师否认所有对其指控。

起诉书写道，崔金锡通过在新加坡的半导体咨询公司，于2018年同富士康签署合同后，从三星挖走大批员工，并从两个承包商那里非法获得建造半导体洁净室管理的机密资讯。三星于2012年在西安建立了一家芯片厂，而这两家公司都参与了三星中国工厂的布局承建。

崔金锡的律师否认了这些指控，认为获得的信息与如何设计或制造芯片无关。

比如，如何建造半导体洁净室有着公开的国际标准，这不是三星独有的东西。他说，崔金锡只是韩国卷入中美竞争的替罪羊。不久前，韩国总统尹锡悦表示美中紧张局势将芯片产业的竞争推向"全面战争"

富士康于2019年结束了同崔金锡咨询公司的合同，该半导体工厂的计划就此停止。起诉书没有提到富士康有任何不当行为。该公司在一份声明中称，知道对这桩韩国司法纠纷案的猜测，因调查尚未结束，不便发表任何评论，"我们遵守当地的法律和规定"。世界头号储存芯片制造商三星也不愿对该案置评。根据路透社报道，崔金锡案的庭审将于7月12日开始。

芯片产业的未来什么样？

（路透社等）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

March, 30 2022, Brazil. In this photo illustration, a woman s silhouette holds a smartphone with the Samsung Electronics logo displayed on the screen and in the background. March, 30 2022, Brazil. In this photo illustration, a woman s silhouette holds a smartphone with the Samsung Electronics logo displayed on the screen and in the background Copyright: xZoonar.com/Rafapressx zoonar_18483400

三星前高管被控窃取技术在华设厂 12.06.2023

韩国检察机构表示，一名三星公司前高管因涉嫌窃取三星技术在中国开设芯片工厂而遭到起诉和逮捕。据称，这名涉案高管在韩国芯片行业拥有权威地位。

April 3, 2023: Boise, ID, USA - September 21, 2017: Micron Technology Boise . Micron is a leading company in semiconductor manufacturing. View of top of building with name - ZUMAla2_ 20230403_zaa_la2_003 Copyright: xLaxNacionx

分析：封禁美光后 北京反制空间有限 28.05.2023

北京禁止关键信息基础设施使用美光产品，以此反制美国对中国芯片出口的进一步收紧。分析认为，这或许会成为未来地缘政治争执中所使用的新手段。但中国也必须意识到这样的反制措施对本国经济的影响。

Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

消息人士：台积电落户德国“萨克森硅谷”好事将近 16.03.2023

路透社援引消息人士称，台积电在德国萨克森州设厂一事即将成行。双方目前谈判的重点是台积电在“萨克森硅谷”落户可以获得多少补贴。上周台湾媒体曾报道，由于德国建厂成本高，而新加坡又愿意提供大幅补贴，台积电正考虑“弃”德“投”新。

广告
韩国总统尹锡悦说，美中紧张局势将芯片产业的竞争推向全面战争

涉嫌为富士康窃取商业机密 前三星高管被起诉

一名前三星高管涉嫌为富士康在中国开设芯片工厂窃取商业机密而受到起诉。被曝光的违法细节包括挖走人才。被告律师反驳了指控，认为被告是韩国卷入中美竞争的替罪羊。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。