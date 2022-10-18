 涉嫌为俄罗斯从事间谍活动 德国情报人员被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2022

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涉嫌为俄罗斯从事间谍活动 德国情报人员被捕

一名联邦情报局雇员涉嫌为俄罗斯从事间谍工作，被以叛国罪逮捕。这名雇员究竟向俄罗斯传递过什么消息？

”怀疑得到证实后，立即知会了联邦总检察长“

”怀疑得到证实后，立即知会了联邦总检察长“

（德国之声中文网）联邦检察官以涉嫌叛国罪逮捕了联邦情报局（BND）的一名雇员卡斯滕·L.（Carsten L.）。他被指控向"俄罗斯情报部门"传递信息。柏林联邦刑事警察局搜查了L.和另一人的公寓和办公室。

向俄罗斯情报机构泄露"国家机密"？

根据联邦总检察院的声明，被告今年曾经"将他在工作过程中获取的信息传递给俄罗斯情报部门"，其内容涉及"刑法第93条所指的国家机密"。检察院还透露，调查工作是在与联邦情报局密切合作下进行的。联邦最高法院的调查法官对L.下达逮捕令并执行羁押。

德国联邦情报局局长卡尔（Bruno Kahl）表示，情报局在情报工作中发觉队伍中内部可能存在叛国行为，因此启动广泛内部调查。"当怀疑得到证实后，立即知会了联邦总检察长。

但德国联邦情报局并未透露细节。"在这种特殊情况下，保持克制和谨慎非常重要。"卡尔表示，我们所面对的是肆无忌惮而且有侵略意图的俄罗斯方面对手，"这一行动的每一个细节一旦公开，就会有助于对手伤害德国。"

（综合报道）

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