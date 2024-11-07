涉嫌为中国提供情报 德国逮捕一名美国公民

联邦检察院宣称，一名美国公民涉嫌向中国提供驻德美军敏感信息已被逮捕，警方还搜查了他的住所。

（德国之声中文网）德国联邦检察官办公室周四表示，一名名叫Martin D. 的美国公民被逮捕，罪名是涉嫌为中国从事间谍工作。检察院的一份声明中称：“被告涉嫌存在为外国情报机关从事间谍工作的强烈意愿。”据报道，这名男子是在法兰克福被捕的，他的住所也被搜查。

《明镜》周刊报道称，犯罪嫌疑人现年37岁，生活在美因茨。此前曾为黑森州美国驻军服务，不过，他本人并非军人，而是一家私营公司的职员，该公司则为驻德美军提供服务。

斯图加特附近的一处美军基地。 图像来源: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

指控内容是什么？

检察院方面表示，直到前不久，这名男子一直在为驻德美军提供服务。2024年，Martin D.与中国官员取得联系，并表示愿意向中方提供美国军方的敏感信息。

检察院表示，上述敏感信息是Martin D. 在为美军提供服务期间获取的。不过，检方并未说明，Martin D.的提议是否被接受，也没有说明他是否已经提供了上述信息。

检察官表示，调查工作得到了德国国内情报部门的密切配合。预计，犯罪嫌疑人周四晚些时候会接受问讯。



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