涉嫌为中国提供情报 “双面间谍” 被逮捕

（德国之声中文网）根据德广联（ARD）首都编辑部（Hauptstadtstudios）的最新报道，一位名叫Klaus L.的德国赛德尔基金会退休干部本周一因涉嫌为中国情报机构从事间谍行动被捕。德国联邦检察院本周二公布了上述消息。据德广联掌握的消息，这位政治学者曾拜访中国，此前长期为德国的情报机构工作。

今年７５岁的Klaus L.本周伊始刚刚从意大利返回位于德国巴伐利亚州的住所中，随后就被逮捕。德广联报道称，慕尼黑最高法院已受理该案。检方的指控是Klaus L.涉嫌从事情报收集工作。

相关报道援引安全界人士提供的消息指出，此案的复杂指出在于，Klaus L.不仅涉嫌为中国方面从事间谍工作，他同时还和德国联邦情报局（BND）有着长年的合作关系。

Klaus L.不仅涉嫌为中国方面从事间谍工作，他同时还和德国联邦情报局（BND）有着长年的合作关系（资料图片）

双面间谍

德广联报道称，Klaus L.为德国情报部门效力时间超过50年。身为政治学者，他于80年代开始效力于亲德国基社盟（CSU）的汉斯·赛德尔基金会（Hanns Seidel Stiftung）。期间有机会以工作名义前往当时的苏联、巴尔干、南非和南亚多国，广结人脉，搭建网络。德国联邦情报局也正是看重这一点，发展Klaus L.成为“情报联系人”，为他提供的情报支付薪酬。

“首都演播室”的相关调查显示：2010年，Klaus L.访问上海同济大学之时与中国的情报机关首次进行了接触。当时他即将退休。如今他向调查人员表示，之后立即向德国联邦情报局报告了中方试图发展他成为间谍的举动。后者甚至鼓励他和中方接触，探听中方情报机关的意图。

从中方获得好处

从德广联掌握的信息来看，Klaus L.在为中国情报机关工作时所获得的报酬多数是以差旅费用的方式支付，除此以外目前受到德国调查人员关注的还包括一笔酬金。据称中方为Klaus L.提供了加密传递信息的技术条件。但到目前为止，并不清楚他具体向中方提供了哪些情报和信息。

德广联掌握的信息显示：２０１９年１１月２３日，在Klaus L.携夫人即将飞往澳门，与中方情报机构领导层会晤前，德国调查机关果断展开行动，制止其处境，并彻底搜查了两人的行李和住所。没收了“大量数据载体和计算机”。

案件的复杂性

但如今从这位学者事隔多年才正式受到起诉可以看出此案的复杂性。报道称，Klaus L.没有否认自己为中国方面从事间谍活动，但同时他强调事先已经将此事会知德国情报局。德国检方如今才开始将其逮捕，给出的理由是“有紧急作案嫌疑，而且存在逃跑的风险”。

Klaus L.和德国以及中国情报机关究竟有怎样的关系，他究竟为谁的利益工作？尚需要等待法庭的审理结果。但德广联报道称，Klaus L.的案例是中国情报机关近些年来发展情报人员手法的一个范例。他本人被中方劝入时拥有可观的、国际性的专业人脉网络。虽然将要退休，但依然干劲十足。在这种情况下，很容易成为情报机关的目标。

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