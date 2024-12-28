涉奴役工人争议 巴西暂停对比亚迪发放工签

巴西政府称，正在调查比亚迪与承包商金匠公司是否涉人口贩运与劳动剥削一事。巴西外交部宣布已停止向比亚迪发放临时工作签证。

（德国之声中文网）巴西当局周五（12月27日）表示，他们正在调查中国汽车巨头比亚迪（BYD）及其承包商金匠公司是否涉嫌“人口贩运”。巴西外交部也在同一天表示，已停止向比亚迪发放临时工作签证。外交部称，这些工人是持临时工作签证进入巴西的。

巴西当局要求雇主金匠公司将这些工人带到警察局，在税务系统中进行登记，以便向他们支付适当的工资。此外，还要求金匠必须确保向1月1日返回中国的7名工人提供机票和120美元的旅行费用。巴西当局表示，已定于1月7日举行新的听证会，让比亚迪和金匠就已查明的劳工违规行为提出补救措施。

目前，工程所在地巴伊亚州工程部已下令部分工地暂停施工。巴西政府的一份声明称，联邦检察官正在权衡可能采取的刑事行动。该声明将受影响的中国工人称为“以劳动剥削为目的的国际人口贩运受害者”。

巴西司法部周五也发布声明称，如果检方在比亚迪工地发现的违规行为得到证实，将撤销向中国工人发放的居留许可。

比亚迪在巴西亚马孙州马瑙斯自贸区设立的电池工厂 图像来源: Wang Tiancong/Xinhua/picture alliance

疑“强迫劳动”

此前，巴西劳动与就业部通报称，该国巴伊亚州的一处比亚迪（BYD）工厂建筑工地存在严重侵犯劳动者权益的行为。

劳动部门的调查结果显示，163名由承包商金匠公司雇佣的工人被从中国不正规地招聘后送往巴西。他们工时超长，劳动条件恶劣，缺乏基本安全保障。此外，部分工人的护照被扣押，且需获得许可方可离开宿舍。

负责调查的劳动检查员杜拉奥（Liane Durao）说，如此工作环境充满危险，完全不符合巴西劳动法律的最低标准。巴西劳动部门称这些工人的护照被没收，且雇主“扣留了他们60%的工资”，怀疑其中存在 “强迫劳动”。

比亚迪最大海外市场

巴西是比亚迪最大的海外市场，且仅是在巴伊亚州的工厂，比亚迪就投资了6.2亿美元。此座正在建造中的工厂料将成为比亚迪在亚洲以外最大的电动汽车工厂，它不仅是中国在南美国家影响力日益增长的象征，也是两国关系更加密切的见证。

比亚迪巴西外包施工企业被指奴役超百名中国工人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

金匠否认“奴役” 比亚迪高管称“抹黑”

中国外交部发言人毛宁12月25日在例行记者会上表示，中国驻巴使领馆已与巴西方面沟通，核实情况并妥善处理相关事宜。同时毛宁强调，中国政府一贯“高度重视保障劳动者合法权益，要求中资企业依法依规经营”。

比亚迪目前已与该工地承包商金匠公司解除合作，并另行安置163名工人。不过，其品牌及公关处总经理李云飞在其个人微博账户上发文抨击了有关人口贩运的指控，称这是“抹黑中国品牌、抹黑中国，以及企图破坏中巴友谊”，并转发了金匠集团巴西分公司否认“奴役”劳工的微博帖子。

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（法新社、路透社）

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