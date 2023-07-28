涉向中俄轉移敏感科技 法晶片公司高管被查

（德國之聲中文網）法新社週四（7月27日）引述司法界消息來源稱，有4人因向中國和俄羅斯出售高科技產業機密，而在今年3月24日遭法國政府起訴。這4人包含2名中國人和2名法國人，其中有2位是法國半導體公司Ommic的高階經理。他們此前曾遭逮捕，隨後獲釋並處於司法監督之下；若遭定罪，最高可被處以15年徒刑。

此消息稍早由《巴黎人報》（Le Parisien）等法媒揭露。據報導，Ommic公司逐漸為一名63歲的中國人「若丹 Z」（Ruodan Z.，音譯）所控制，此人藉由一個在法國設立的投資基金，收購了該公司94%的股份，並於2018年成為總裁。

該公司的總經理「馬克 R」（Marc R.，音譯）被控故意規避法規，向中國和俄國輸送了功能強大的晶片和敏感科技訊息，其中包含「氮化鎵」技術；該技術可提升晶片性能，且可廣泛應用，例如武器研發。

面對西方在克里米亞遭併吞後而對俄國實施的禁運，「馬克 R」透過造假和複雜的出貨系統，把設備經中國輸往俄國。他和另一位中國籍的經理，皆涉嫌違反法國的國家利益，提供系統資訊和文件給外國勢力。

因2021年初的一次海關檢查，法國政府開始調查此案。這次遭起訴的4人還涉嫌集團走私、詐欺、濫用公司資產等。

美聯社引述法媒說法稱，法國反間諜單位認為Ommic的中國投資者打算把法國的技術轉移到中國，特別是該公司專精的半導體製程；目前中國投資者的股份已遭法國扣押，該公司暫時由法國政府管轄。報導進一步指出，此案調查人員專辦武器非法擴散、恐怖主義等案件。

Ommic總部設在巴黎附近，員工約100多人。今年稍早，美國晶片公司和康電訊（Macom Technology）已同意收購Ommic，並表示將把法國的廠址定為其歐洲半導體中心。

彭博社引述法媒Sud Radio報導指出，法國工業部官員勒庫爾（Roland Lescure）27日受訪時並未提供案件具體細節，僅稱涉案者已在接受調查。「當政府針對產業間諜行為的風險做出公開呼籲與警告時，這不是在扮演詹姆士龐德（James Bond）。經濟戰實際存在，法國也有辦法贏得這場戰爭。」

此案浮上台面之際，恰逢法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）即將出訪中國，他將與中國商討雙方的經貿往來，盼吸引中國企業投資法國。與此同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正在南太平洋訪問，意在中國的影響力之外鞏固法國在該區的地位。

彭博社指出，近期許多歐洲國家對中國採取較為強硬的立場，一方面要降低對中國的依賴、檢查來自中國的投資，一方面也仍盼維持與中國的貿易關係。

（綜合報導）

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