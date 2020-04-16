涉「反中乱港」   首名外籍人士被起诉

（德国之声中文网）《广州日报》今日（24日）报导，贝里斯籍男子李亨利（Lee Henley HuXiang）涉资助危害国家安全犯罪活动、插手香港事务等，桉件周四（23日）已由广州市国家安全局侦查终结，依法移送广州市人民检察院审查起诉。

李亨利是首位涉「插手香港事务」被起诉的外籍人士，他在去年「反送中」期间、11月26日被广州市国家安全局逮捕。

《广州日报》早前报导，他长居大陆经商，长期向在美敌对组织骨干提供经费，资助境外敌对组织和人员危害大陆国家安全，支持「反中乱港」活动，配合外部势力插手香港事务。

台湾人李孟居10月被捕

除了李亨利，同样因「反送中」被捕的还有台湾人李孟居。其友人指，李孟居8月18日只身前往香港旅游，8月20日上午在香港过关赴深圳时，在边境用通讯软体Line传了一张解放军集结的照片给他，此后失联。

国台办在9月出面证实他被拘押。10月31日，李孟居遭深圳市国家安全局逮捕。

环球网微信公众号11月4日曾发表题为「反中乱港者，抓！」的文章称，李孟居是台独组织骨干分子，在去年8月赴香港参与支持「反中乱港」活动，并潜入境内刺探军事秘密。

文章质问：「8月正是香港局势最为紧张的时候，中国武警也在深圳演习。李孟居在那个时候潜入深圳，偷偷拍摄重要照片向外发送。 不是刺探军事秘密是什么？」

文章续指，台独势力和蔡英文当局插手香港事务，拉拢岛内选情，「逮捕李孟居，就是要清晰地告诉这些人，这些外部势力，其行为不可能得逞」。

李孟居被捕后，大陆国台办去年11月13日称他涉嫌危害国家安全，已被依法审查。案件迄今未有进一步消息。

延伸阅读：中联办主任: 防止香港成为国家安全之风险口

根据中国《刑法》，危害国家安全罪有12种具体罪名，包括：背叛国家罪，分裂国家罪，煽动分裂国家罪，武装叛乱、暴乱罪，颠覆国家政权罪，煽动颠覆国家政权罪，资助危害国家安全罪，投敌叛变罪，公务员叛逃罪，间谍罪，为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪，资敌罪。

李澄欣/张慈（综合报导）