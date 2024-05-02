涉协助俄军工产业 20家中港企业遭美制裁

美国财政部长耶伦及国务卿布林肯不久前刚结束访中行程，美国政府5月1日便以涉及协助俄国在乌克兰的战争为由，制裁近300名个人及实体，其中包含20间中国及香港企业。

（德国之声中文网）美国财政部及国务院週三（5月1日）以协助俄罗斯规避西方制裁为由，宣布制裁近300个对象，其中包含中国的企业。这波行动成为俄乌爆发冲突以来，美方对涉及中国企业最大规模的制裁之一，也反映拜登政府如今越来越担心中国等国为维持俄罗斯国防工业基础提供关键协助。

週三宣布的制裁对象包括中国“衡水和硕纤维素有限公司”及“衡水元展贸易有限公司”，这两间企业被指控向俄罗斯出售可用于生产火药及火箭推进剂的原料——硝化纤维素。

另外，一家总部位于深圳的中企“巨航航空科技有限公司”，涉嫌向俄罗斯出口用于生产无人机的产品，如螺旋桨、发动机和传感器；“武汉高芯科技有限公司”和“武汉同升科技有限公司”也名列制裁名单，其中武汉高芯涉及帮俄罗斯军用光学制造商生产红外线探测器。

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示：“财政部不断警告，为俄罗斯战争提供物质支持的企业将面臨重大后果，而美国今天对近300个目标落实了这些警告。”她主张，此次的制裁行动将透过打击俄罗斯的军事工业和为其提供物资的网络，进一步打断、削弱俄罗斯的战争行为。

美国财政部长耶伦今年4月访问中国。（资料照） 图像来源: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

美国国务院资深官员指出，中国企业为俄罗斯战争提供物资，是美国政府最高层的关注焦点。“原因很简单：中国是俄罗斯国防工业基础关键部件的主要供应商，而俄罗斯正在藉此对乌克兰发动战争......如果中国停止支持这些物品的出口，俄罗斯将难以维持其战争。”

中国：依法依规监管

对此，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇称，中国政府依法依规对军民两用物品出口进行监管，中俄之间正常的经贸往来符合世界贸易组织规则和市场原则，重申中方“坚决反对”所谓“非法单边制裁”。俄罗斯驻美大使馆则未回应置评。

耶伦今年4月前往广州和北京时曾警告中国官员，“不得为俄罗斯战争提供物质支持，否则将面臨严重后果”。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在与中国国家主席习近平及外交部长王毅会晤时，也就此议题对北京施压，“如果没有中国支持，俄罗斯对乌克兰的攻击难以持续”。

当时布林肯在记者会上表示，他向中方重申美国对中国为俄罗斯供应部件，为俄方入侵乌克兰的战争提供动力一事“深感担忧”，并直指中国是机械工具、微电子产品、硝化纤维素的最大供应方。相关产品是制造炮弹、火箭推进剂及其他军民两用物品的关键原料，而莫斯科正藉由这些物品来强化自身国防工业基础。

美国国务卿布林肯今年4月在北京与中国外长王毅会晤。（资料照） 图像来源: Mark Schiefelbein/POOL/AFP/Getty Images

名单未见中国银行

虽然美方新一波制裁名单中包含多加中国及香港企业，但并未涉及任何中国银行。

此前有消息称，美国政府正在拟定制裁草案，欲切断部分中国银行与全球金融体系的连结，藉此阻止北京为俄罗斯军工生产提供支持。

一名美国官员向路透社表示，美方虽然已初步讨论了对部分中资银行实施制裁，但尚未制定实施此类措施的方案，短期内还没有对中国的银行实施制裁的计划，且希望透过外交手段避免采取此类行动。

盡管如此，路透社早前报道披露，已有中国大型银行因担心受到美国制裁，开始限制涉及俄罗斯交易的款项；部分中国公司尝试透过边境的货币经纪人或加密货币来结算货款，也有企业完全退出俄罗斯市场。

（综合报道）

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