涉兴奋剂中国运动员将参加巴黎奥运

涉兴奋剂中国运动员将参加巴黎奥运2024年6月19日
（德国之声中文网）根据中国方面6月18日公布的游泳运动员名单，总共31人参加今年7月底开幕的巴黎奥运会，其中包括曾在东京奥运夺得女子200米蝶泳与4x200米自由泳接力两枚金牌的张雨霏、夺得男子200米个人混合泳金牌的汪顺、男子200米蛙泳世界纪录保持者覃海洋。名单中，这3位名将以及其他8名选手均在今年4月被爆料的23名涉兴奋剂中国选手之列。
根据德广联以及《纽约时报》4月的报道，在东京奥运前夕的2020年底、2021年初，23名中国运动员在国内比赛中被查出服用了心脏病药物曲美他嗪 (TMZ)，但是中国国家反兴奋剂机构认定阳性系食品污染所致，因此没有采取禁赛等措施。世界反兴奋剂组织(WADA)也采信了中国方面的说法，做出了不予处罚之决定；但该决定引致了外界对于该组织的质疑。美国反兴奋剂机构（USADA）负责人泰格特（Travis Tygart）就指责说，世界反兴奋剂组织和中国反兴奋剂中心掩盖了兴奋剂阳性案件。
就在一星期前，《纽约时报》再次爆料称，这23名运动员中的3人早在2016年以及2017年的药检中就被发现服用了克伦特罗（又称瘦肉精）。世界反兴奋剂组织同样采信了中方的误食受污染食品之说法。
国际运动员权益组织"全球运动员"（Global Athlete）的秘书长科勒(Rob Koehler)表示，运动员对世界反兴奋剂机构和世界游泳联合会已"毫无信心"。 他补充道："运动员们厌倦了世界反兴奋剂机构的空洞声明，这些声明转移了对尖锐问题的回答：为何所有这些案件都未被公开。"
"迄今为止，世界反兴奋剂机构仍在坚持自己的评估，没有对关键问题做出回答"，德国独立组织"德国运动员"(Athleten Deutschland)执行委员会成员克吕格(Lea Krüger)也指出："这样做表明，世界反兴奋剂机构对批评和不预设结果的处理方式并不持开放态度。"德国国家反兴奋剂机构(NADA)理事会主席莫尔齐费尔(Lars Mortsiefer)也认为世界反兴奋剂机构的解释不够充分。
中国方面则在一封致法新社的回函中驳斥了《纽约时报》的报道，认为其"违反新闻伦理"。
（德广联，纽约时报，路透社，法新社，德国体育通讯社）
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