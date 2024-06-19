涉兴奋剂中国运动员将参加巴黎奥运

今年4月，德广联和《纽约时报》爆料称，23名中国游泳运动员曾经在2021年东京奥运前被检测出兴奋剂阳性，但是国际反兴奋剂组织采信了中方的食品污染之说法。现在，其中11名运动员确认将参加不久后的巴黎奥运会。

（德国之声中文网）根据中国方面6月18日公布的游泳运动员名单，总共31人参加今年7月底开幕的巴黎奥运会，其中包括曾在东京奥运夺得女子200米蝶泳与4x200米自由泳接力两枚金牌的张雨霏、夺得男子200米个人混合泳金牌的汪顺、男子200米蛙泳世界纪录保持者覃海洋。名单中，这3位名将以及其他8名选手均在今年4月被爆料的23名涉兴奋剂中国选手之列。

男子200米蛙泳世界纪录保持者覃海洋也曾被查出兴奋剂 图像来源: Lee Jin-man/AP

根据德广联以及《纽约时报》4月的报道，在东京奥运前夕的2020年底、2021年初，23名中国运动员在国内比赛中被查出服用了心脏病药物曲美他嗪 (TMZ)，但是中国国家反兴奋剂机构认定阳性系食品污染所致，因此没有采取禁赛等措施。世界反兴奋剂组织(WADA)也采信了中国方面的说法，做出了不予处罚之决定；但该决定引致了外界对于该组织的质疑。美国反兴奋剂机构（USADA）负责人泰格特（Travis Tygart）就指责说，世界反兴奋剂组织和中国反兴奋剂中心掩盖了兴奋剂阳性案件。

11名曾被查出兴奋剂的中国游泳运动员确认将参加不久后的巴黎奥运会 图像来源: Ding Xu/Xinhua News Agency/picture alliance

就在一星期前，《纽约时报》再次爆料称，这23名运动员中的3人早在2016年以及2017年的药检中就被发现服用了克伦特罗（又称瘦肉精）。世界反兴奋剂组织同样采信了中方的误食受污染食品之说法。

国际运动员权益组织"全球运动员"（Global Athlete）的秘书长科勒(Rob Koehler)表示，运动员对世界反兴奋剂机构和世界游泳联合会已"毫无信心"。 他补充道："运动员们厌倦了世界反兴奋剂机构的空洞声明，这些声明转移了对尖锐问题的回答：为何所有这些案件都未被公开。"

"迄今为止，世界反兴奋剂机构仍在坚持自己的评估，没有对关键问题做出回答"，德国独立组织"德国运动员"(Athleten Deutschland)执行委员会成员克吕格(Lea Krüger)也指出："这样做表明，世界反兴奋剂机构对批评和不预设结果的处理方式并不持开放态度。"德国国家反兴奋剂机构(NADA)理事会主席莫尔齐费尔(Lars Mortsiefer)也认为世界反兴奋剂机构的解释不够充分。

中国方面则在一封致法新社的回函中驳斥了《纽约时报》的报道，认为其"违反新闻伦理"。

（德广联，纽约时报，路透社，法新社，德国体育通讯社）

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