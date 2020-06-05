涉六四线上公祭   Zoom封杀账号   

（德国之声中文网）六四31周年，在美国的中国民运人士5月31日利用视讯会议系统Zoom办线上悼念会，继当天两度被黑客入侵后，再传出有参加者的帐号陆续「无预警被停用」。

消息最先由美国媒体Axios于周三（10日）报导，Zoom发言人证实封锁账号一事，指该公司与任何跨国公司一样，必须遵守运营所在司法管辖区地的适用法律，「在不同国家或地区举行会议时，这些国家或地区的参与者必须遵守各自的当地法律」。

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周锋锁：Zoom共谋抹去天安门记忆

涉事的「网上六四屠杀31周年纪念活动」，由八九民运人士周锋锁成立的非政府组织「人道中国」（Humanitarian China）发起，约250人参与。

周锋锁帐户现时已获重启，但他向Axios表示对於Zoom的行动感到愤怒。「人道中国」也发表声明表示，「如果是这样的话，那麽Zoom就是和一个专制政府合作，共谋抹去天安门大屠杀的记忆」。

捍卫言论自由的美国笔会（PEN America）也谴责Zoom，该会执行长诺塞尔（Suzanne Nossel）表示，Zoom在疫情期间是企业、学校和各种组织的首选虚拟沟通平台，它不应充当中国政府的长臂。

Zoom目前在中国合法使用，但该公司在5月中宣布停止为中国用户提供免费帐户，改为付费使用，指是此举是为了符合当地法制规定。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）