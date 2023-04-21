涉俄报道被篡改 新西兰广播电台调查

（德国之声中文网）新西兰公共广播机构--新西兰广播电台（Radio New Zealand）表示，至本周三（6月14日）已修正了其网页上发表的22篇报道，原因是这些2022年4月以来发表的文章"编辑不当"。新西兰广播电台是官方出资运营的媒体，但编辑工作不受政府的干预。

该媒体于上周五首次披露了这一事件，称董事会决定，有必要进行独立调查。电台发布的一份声明表示，调查小组将审视编辑流程，"检查导致在国际新闻报道中因多次编辑加入不当内容的各种因素和警示信号"。

新西兰广播电台公布的此次修改的22篇报道的清单显示，其中21篇报道的来源是路透社，一篇源自英国广播公司BBC。该电台称，至周三，已审核了250篇报道。

最新修正内容中的大多数显示，之前的编辑更改了原文，以致把一些对在乌克兰发生事件做出的亲俄罗斯的解读作为事实来呈现。此外，涉及另一些议题--包括台海关系以及中东问题的一些报道也做了修正。

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新西兰广播电台CEO和主编汤普森（Paul Thompson）称这些违规修改的内容为"亲克里姆林宫的垃圾"，对出现这一情况"感到震惊"。该电台在声明中表示，将继续审核其网站上发表的报道，并在发现问题时，将文本复原到初始的状态。

新西兰广播电台董事会主席吉姆·马特（Jim Mather）表示，相关调查将由3位独立专家来进行，这样做"有助于实现和保持新西兰广播电台新闻报道的高标准"。他说，"我们将聚焦于重建公众对我们的信任。"

调查小组将由三人组成，包括新西兰媒体法律专家威利·埃克尔（Willy Akel），公共法律专家、前记者琳达·克拉克（Linda Clark）和澳大利亚广播公司前编辑规范主管阿兰·桑德兰（Alan Sunderland）。

新西兰广播电台称，于上周五（6月9日）发现了编辑方面的问题，并立即开展了调查。一名工作人员在调查期间被停职，且无法再进入公司的电脑系统。

（路透社、新西兰广播公司）

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