 涉「串謀發布煽動刊物」罪遭捕 區家麟獲准保釋 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2022

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涉「串謀發布煽動刊物」罪遭捕 區家麟獲准保釋

港警國安處人員11日清晨以「串謀發布煽動刊物罪」拘捕香港媒體人區家麟。由於區家麟曾在《立場新聞》發表評論文章，所以外界認為此行動應該與去年底發生的《立場新聞》案件有關。

Allan Au Ka-lun

區家麟過去除了不時會在香港媒體中發布評論外也主持香港電台的節目《自由風自由Phone》長達11年。去年6月28日他在節目尾聲表示，接到香港電台的通知，表示當天是最後一晚主持該節目。

（德國之聲中文網）根據多家港媒週二（4月12日）報導，香港資深媒體人區家麟在遭到港警拘留17小時後在11日晚間11點半左右獲准保釋。他在警署外向外界表示感謝關心，並說自己不方便說太多。現場有支持者到場聲援。而警方表示，區家麟已獲准保釋候查，必須在7月中旬向警方報到。

區家麟前一天11日清晨6點上門遭港警國安處的人員上門拘捕。根據警方表示，54歲的區家麟涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九及十條「串謀發布煽動刊物」罪。警方還說，行動仍在進行當中，不排除有更多人被捕。

《香港01》11日在報導中稱，區家麟被捕與他在已解散的《立場新聞》中發布的數篇評論有關。此前，港警國安處的人員去年12月29日曾以「串謀發布煽動刊物罪」，拘捕前《立場新聞》的6名高層，包含《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。

在去年《立場新聞》案件中也曾被港警國安處人員搜查家中的香港記協主席陳朗昇11日在接受香港當地電台訪問時稱，區家麟上午有透過個人渠道發訊息告知外界早上警方上門找他，但並未透露其他詳情。

陳朗昇指出，自從《立場新聞》的案件之後，有多位前高層被捕並出庭，區家麟也都有到法院旁聽，所以他認為區家麟不可能沒有想過自己在《立場新聞》發布的文章可能涉及該案件。他說，由於《立場新聞》案件仍在持續進行，在現有案件未確立是否有文章涉及煽動前，他沒預料到港警會再次出動逮捕相關人士。

記協主席：香港易以言入罪

陳朗昇認為，目前香港整個大環境，傳媒工作者的風險都很大，每篇文章都難以確認風險，所以他希望相關案件的聆訊可以協助釐清。當被問到李家超可能當選下一屆香港特首時，陳朗昇說目前香港很容易以言入罪，所以他相信很多香港市民都會關注到言論自由的問題。

已宣布要參選香港特首的李家超11日被問到相關案件時，僅說任何在接受調查的案件都應交由執法部門處理，由於他目前已離開政府，所以並不清楚案件細節。李家超還說，言論自由與新聞自由都受到《基本法》保障，而香港《基本法》自回歸以來一字未改。

根據香港《刑事罪行條例》第9及10條，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為，或發表煽動文字、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或輸入煽動刊物，都屬於犯罪。第一次定罪可處第2級罰款與監禁2年，其後定罪可以處監禁3年，煽動刊物將被沒收並歸予官方。

Feature: Closed news agencies Hong Kong Stand News and Citizen News

港警國安處的人員去年12月29日曾以「串謀發布煽動刊物罪」，拘捕前《立場新聞》的6名高層，11日再多逮捕一名曾在《立場新聞》發布多篇評論文章的香港傳媒人。

（綜合報導）

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