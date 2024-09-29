消费降级 房市低迷——上海街头民众怎么看？

中国领导人承认，当前经济运行出现一些"新的情况和问题"。法新社记者在上海街访，了解人们的消费习惯有何变化，也向房屋中介询问房地产市场的现状。

（德国之声中文网）中国面临青年失业率居高不下、消费下降以及房地产危机，也给政府5%的增长目标带来压力。

上海市中心一家街边小吃店主常贵永（音译）向法新社记者表示：“今年生意特别难做。疫情过后，今年比疫情之前生意还要难做。”

58岁的常贵永站在空空的店铺里向记者表示：“现在经济下滑，有的人都不愿意消费了。就哪怕公司白领有的人他都愿意自己带饭，带到公司吃。”

他说，自己因为要支付店租以及住所的房租，还要买食材、交水费电费煤气费，面临不小的压力。

不过，似乎并非人人都受到“消费降级”的影响。70岁的王先生在安福路一家咖啡馆向法新社记者表示：“我不相信存钱。我认为人一辈子，能消费就很开心，就能拉动商业经济。”他说，每个人不一样，“我的感觉，现在国内存钱的人比较多。他认为他以后不是很稳定，那就不会有很大的消费。”

24岁的Cassie Lu表示，她身边的人都跟她类似，大部分是想怎么花就怎么花。

Claire Yi是珠宝设计师，她也表示自己没有受到经济下行的影响。“我觉得人们并没有不消费，只不过消费习惯可能改变了。可能从高消费变成中高水平的消费。”

但小吃店主常贵永表示，希望经济能好一点，让老百姓做生意容易一些。

北京本周出台一系列刺激经济措施，包括降准降息以及降低存量房贷利率。 习近平主持的中共中央政治局9月26日会议上表示，当前经济运行出现一些新的情况和问题，要进一步提高政策措施的针对性和有效性。

房产中介：卖房的多，买房的少

在上海昔日法租界的一家房地产中介，钟先生向法新社表示，特别是去年以来，房地产市场行情也是降了很多。“像我们这边是市中心的市中心，都已经降了很多，那全国肯定也是降得很厉害。但是主要还是经济大环境不好。 ”

政府出台的新政策能否促进房地产市场复苏？（图为上海的一处房屋建筑工地） 图像来源: Alex Plavevski/EPA

他也关注到本周新宣布的政策，表示“（真正出台）肯定不会那么快，肯定是要有一个时间过渡期，但只要上面政策出得好、力度大，未来我还是看好的”。

另一家房地产中介的杨女士表示：“半年之前可能有很多人是观望，但我觉得可能中国的市场在10月之后还是会稳步地上去，还是有很多的需求的。”

何佳俊（音译）也从事房地产中介工作。他表示：“今年房地产行情下降不少。我们有很多房源，很多顾客来想卖房，但想买房的不多。”

不过，他表示，希望新举措能让经济恢复增长。

（法新社）

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