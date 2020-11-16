 消费带动中国经济继续复苏 | 经济纵横 | DW | 16.11.2020

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经济纵横

消费带动中国经济继续复苏

10月份中国宏观经济延续了复苏态势。据中国官方本周一公布的数据，10月份中国规模以上工业增加值同比实际增长6.9%，社会消费品零售同比增长4.3%，餐饮收入增速年内首度转正。

Asien Container-Schiff Handel Wirtschaft (picture-alliance/dpa/McPhoto)

中国经济已经进入全面复苏

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据中国文化和旅游部公布的最新测算数据，今年国庆黄金周期间， 中国各省市共接待国内游客6.18亿人次，同比恢复79.0% ；国内旅游收入实现4543.3亿元，同比恢复69.9%。有专家称，这是弥补数月里不能出门遗憾的”一种“报复性”旅游消费。

眼看11月11日中国年度最大电商购物节－双十一就要来临，各大电商平台无不使尽浑身解术，让消费者掏腰包振兴疫情后经济。

谁说2020新冠之年大家的日子都不好过？从美金融财经媒体福布斯发布的2020年“中国400富豪榜”中可以明显看出“富人更富”的大趋势。从数字上来说，中国已经妥妥取代了美国“造富之王”的地位。

中国下一个阶段发展的模式「双循环」将是什么模式?从习近平近日在「全面推动长江经济带发展座谈会」可以一探究竟。

虽然全球经济受新冠疫情影响呈下滑趋势，但是中国庞大的工业制造业却显著复苏。本周一公布的今年10月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得53.6，较9月份回升0.6%，为2011年2月以来最高值。

（德国之声中文网）中国国家统计局本周一公布，扣除价格因素，10月份规模以上工业增加值同比实际增长6.9%，增速与9月持平。从环比来看，10月工业增加值增长0.78%。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长1.8%。

路透社报道称，这超过了分析家先前接受该社调查时估计的6.5%的增长预期。报道说，出口表现出韧劲，助工业领域出现令人印象深刻的转机。

中国官方数据显示，从三大门类看，10月份，采矿业增加值同比增长3.5%，增速较9月份加快1.3个百分点；制造业增长7.5%，回落0.1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%，回落0.5个百分点。分行业看，10月份，41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。汽车制造业同比增长14.7%，电气机械和器材制造业同比增长17.6%，通用设备制造业增长13.1%，但铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业则下降0.7%。分产品看，10月份，612产品中有427种产品同比增长。汽车产量为248.1万辆，增长11.1%，其中，新能源汽车16.5万辆，增长94.1%。

餐饮收入年内首度转正 汽车类消费强劲

中国国家统计局同时公布了10月份社会消费品零售数据，显示社会消费品零售总额为38576亿元，同比增长4.3%，增速比上月加快1.0个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额34868亿元，增长3.6%。汽车类产品销售额3708亿元，同比增长12%。数据还显示，1-10月份，中国社会消费品零售总额311901亿元，同比下降5.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额281428亿元，下降6.0%；汽车类产品销售额30473亿元，下降4.5%。

BG - Wiedereröffnung Disneyland Shanghai (Reuters)

上海的迪士尼乐园已经恢复了往日的热闹

按消费类型分，10月份，商品零售34204亿元，同比增长4.8%，为连续4个月正增长。餐饮收入4372亿元，增长0.8%，为年内首度转正。1-10月份，商品零售282303亿元，同比下降4.0%；餐饮收入29598亿元，下降21.0%。

数据还显示，线上消费继续稳速增长。1-10月，全国网上零售额同比增长10.9%。线下消费也在改善，前10个月规模以上超市零售额同比增长3%，百货店、专业店等零售额的降幅明显收窄。

分商品类别来看，汽车类消费仍然强劲，10月同比增长12%，高于9月0.8个百分点，为连续四个月两位数增长，成为拉动消费的重要力量。服装、化妆品、金银珠宝类等可选品消费增速较9月均有上升，实现两位数增长，高于必需品消费。

观看视频 02:05

黄金周假期 中国人“报复性”旅行消费

国家统计局新闻发言人付凌晖16日在国新办新闻发布会上表示，经济数据的持续改善，体现出中国经济具有强大韧性，也有良好的修复能力。

法新社指出，尽管商品零售数据低于彭博社调查的专家先前预估的5%增长率，但仍然保持增长势头。财新网分析这或与双十一大促导致部分消费延迟有关。

牛津经济研究院认为，中国经济的复苏建立在"合理，稳固的基础上，并将在第四季度继续下去"。亚洲金融合作协会亚太首席经济学家比斯瓦斯（RajivBiswas）认为，强劲的出口回升有助于工业产出，在圣诞节前还有提振的潜力。不过，国家统计局新闻发言人付凌晖同时也指出，现在国际疫情还在蔓延，国内外防输入、内防反弹的压力较大，进一步促进消费的恢复尚需付出巨大的努力。

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