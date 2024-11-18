消息：美允许乌克兰用美制飞弹攻俄境内目标

多家媒体消息显示，美国一改过去政策，终于批准乌克兰使用美国制造的长程飞弹直接轰炸俄国境内目标。有俄罗斯议员批评美方此举升级了局势，恐怕引发“第三次世界大战”。

（德国之声中文网）《纽约时报》、《华盛顿邮报》、美联社、路透社等媒体週日（11月17日）纷纷引述不具名美国官员消息指，拜登政府解除了先前的限制，允许乌克兰用美制武器直接轰炸俄国境内目标，而不只是用在前线。

知情者称，这主要是因朝鲜派兵至俄国的消息引起美国和乌克兰警觉；接下来几天，乌克兰将动用美国陆军战术飞弹系统（ATACMS），对俄罗斯发动首次长程飞弹袭击。

乌克兰总统泽连斯基在晚间例行演说这么表示：“今天很多媒体都说，我们已获得许可采取适当的行动……但攻击不是靠嘴上说说的，这种事情不经过宣布。飞弹会自己说话。”

过去几个月来，泽连斯基不断要求美国允许乌克兰运用西方提供的飞弹，更深入轰炸非战场前线的俄国境内目标。乌方认为，美国先前在这方面的限制措施，导致乌克兰难以阻止俄罗斯攻击其城市和电网。

就在16日，俄罗斯对乌克兰发动数月来最大规模的无人机和飞弹空袭。有分析指，俄军此举是为了切断乌国民众的基础供电、供暖和供水措施，加大基辅政府面臨的压力，并配合俄军即将开始的冬季攻势。

俄军挺进战略要地 缺弹乌军誓守家园 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

面对俄军最新攻势，泽连斯基说：“这就是他们给那些想透过谈判、通话、拥抱和绥靖手段来跟普京达成某些协议者的回应。”美联社解读，这番话似是在挖苦德国总理肖尔茨：上週五（15日），肖尔茨跟俄国总统普京通了电话，这是近2年以来，西方主要国家第一次有现任领袖跟普京通话。

美国政策重大转变

白宫和美国国务院拒绝评论此事。明年1月拜登就要卸任，美国对俄乌战争的政策却出现了重大转变。

随著美国前总统特朗普在2024年大选中胜出，外界预料美国未来可能大幅削减对乌克兰的军事援助。竞选期间特朗普还说过，一旦他上任，就会“在24小时内”实现俄乌停战；不過，泽连斯基也多次强调，任何停战措施都不应以乌克兰牺牲领土为前提。

此前，拜登政府主张美国应尽可能不采取可能被俄方视为升级局势的举动，以避免美国和北约其他盟国直接卷入战事。

然而，近期美国、韩国和乌克兰的情资都显示，俄罗斯已经引进朝鲜的士兵到俄乌战场前线，人数可能已达12000人。朝鲜派兵赴俄一事，在週末的秘鲁APEC峰会上，也是重要议题。

根据美国情资，目前已有超过万名朝鲜士兵抵达俄罗斯。 图像来源: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）则表示，联合国的立场是“避免乌克兰战事永久地恶化”。“我们希望和平，公正的和平。”

俄罗斯怎么说？

俄国官媒塔斯社（TASS）引述俄国上议院议员扎巴罗夫（Vladimir Dzhabarov）警告称，美方此举是“走向第三次世界大战非常重大的一步”，而俄国很快就会有回应。

另一位俄国议员克利夏斯（Andrei Klishas）透过Telegram平台表示，美方是在升级局势，“恐怕明天早上乌克兰就会落得彻底失去国家地位的下场”。

今年9月，普京曾说如果西方允许乌克兰用西方的长程武器攻击俄国领土，就等同于西方直接直接跟俄国作战，将会改变这场冲突的性质与规模，因此俄方会依据威胁状况，“不得不采取适当行动”。

普京也不只一次声称，如果俄罗斯“领土完整”受到威胁，他就会在乌克兰动用核武器。今年5月，俄国曾在乌克兰附近举行战术核武演习，涉及可携带较小型核弹头的伊斯坎德尔飞弹（Iskander）和匕首飞弹（Kinschal）。10月，北约也展开年度核演习，虽不使用实弹，但会模拟战机携带美国核弹头的任务。

DW在现场：北约举行大规模演习 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美联社、《纽约时报》等）

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