消息称美国考虑限制中国公司海外获取AI芯片 中国回应

（德国之声中文网）美国去年宣布限制向中国出口人工智能芯片以及芯片生产设备以防止军用，引发两国关系紧张。路透社引述消息人士称，相关规则近日将进一步收紧，其中即包括限制中国公司在海外获取AI芯片。

在最初的措施中，拜登政府并未对中国企业的海外子公司加以限制。这意味着，半导体产品可以走私进入中国，或者进行远程访问。

中国外交部10月13日对这一消息回应称，中方一贯坚决反对美方将经贸科技问题政治化、工具化、武器化。外交部发言人称，扰乱全球产业链供应链稳定，最终将损害整个世界的利益；中方将密切关注有关动向，坚决维护自身权益。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ "中国芯" “中国芯”的提法在2000年代初就已开始传播。背景是中国在芯片方面长期依赖进口，缺乏自主研发能力的状况，令领导层对半导体领域的科技依赖性感到担忧，计划提升芯片设计、制造封测和装备材料产业链能级。在新的产业政策推动下，出现了一批集成电路研发创新机构。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 浮夸造假 2006年的“汉芯”造假丑闻，给这场轰轰烈烈的科技创新运动蒙上了一层阴影。上海交通大学微电子学院院长、汉芯科技有限公司总经理陈进被查出在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为。这一事件所凸显的急功近利的浮夸现象，始终伴随中国芯片产业的发展。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ “大基金”投入巨资 2014年，中国国务院公布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，成立扶持芯片产业的“大基金”。 第一期募资1387亿元，2019年二期募资2041.5亿元，2023年推出的第三期规模扩大至3000亿元。受资助的公司包括中芯国际和长江存储等龙头企业。但一些分析人士指该基金主要在幕后运作，投资标准不够透明；此外技术创新的进展可能被夸大，许多投资未能取得成果。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 为了不被“卡脖子” 2020年以来，美国逐步扩大对中国的芯片制裁，并联手日本、荷兰等国，更大范围封锁半导体制造设备输入中国，例如荷兰ASML公司生产的极紫外线（EUV）光刻机。中国欲实现半导体自给自足的意愿更加迫切。在响应习近平号召解决"卡脖子"技术问题的“造芯”运动中，一再出现资金使用不当和烂尾项目。2022年的芯片产业反腐风暴中，多名芯片大企业高管被调查。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 华为、中芯实现突破？ 2023年8月，被美国“断供”芯片的华为推出新款手机Mate 60 Pro (图)。专业机构拆解分析判断该手机使用的是华为海思设计、中芯国际（SMIC）制造的“麒麟9000s”7纳米芯片。虽然在去年就有报道称中芯“制造”出了7纳米芯片，但业界人士分析，这次仍是通过14纳米制程重复曝光生产出7纳米芯片，而这种工艺决定了其产量和良品率不高，但成本高，尚达不到批量生产的要求。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 改变游戏规则的新技术？ 2023年9月底，香港《南华早报》报道，中国科学家计划构建一个由粒子加速器驱动的巨型芯片工厂。这项新技术如果成功，将有可能使中国在半导体芯片行业中超越美国的制裁，走上芯片自产的道路。报道称，这一雄心勃勃的项目突显了中国在科技创新方面的决心，并预示着半导体行业可能出现的巨大转变。但中国整体经济面临的巨大下行压力，也将给芯片科研进行融资的过程带来了不小的阻碍。

中国芯片产业发展至今，赢了吗？ 道阻且长 依靠自己的力量建立先进的芯片产业链需要巨大投入，但又非仅靠资金就能实现。财经专栏作家刘远举曾在FT中文网撰文指出，“芯片行业仅仅跟随性发展，就涉及巨大的投资。若要站在世界领先水平，更需要大量的研发投入，这些研发投入大、见效慢、周期长、且充满风险。这需要给企业家以长远而稳定的预期；建立完善的知识产权保护体系；透明、公开的科研体系，远非一蹴而就之事。”



全面监控出口管制难

路透社6月曾报道称，在深圳华强北电子市场能够买到美国禁止出口的高端芯片。消息人士称，华盛顿如今正在考虑封堵这一漏洞。

封堵漏洞的努力显示，拜登政府希望切断中国获取顶尖的人工智能技术，但要实现全面的出口管控有多么困难。

战略与国际研究所所长艾伦（Greg Allen）表示："是的，中国企业正在海外数据中心购买芯片使用。"他说，新加坡是云计算的一大中心。

美国商务部未发表评论。

专家称，尽管向中国出口这些人工智能芯片违反美国法律，但很难全面监管。此外，中国本土雇员也可以合法地远程访问这些位于海外子公司的芯片。

乔治城大学安全与新兴技术中心（CSET）研究分析师多门（Hanna Dohmen）表示："事实上我们不知道问题到底有多大。"

报告：人工智能可用于军方无人战斗系统

据乔治城大学国际事务学院下属《国际事务评论》（The International Affairs Review）的一份报告，美国寻求阻止中国人工智能实力的崛起，因相关技术可用于军方研发无人战斗系统。

中国人工智能的发展依赖于美国芯片。据乔治城大学安全与新兴技术中心2022年6月一份报告，2020年为期八个月的时间里，中国军方招标采购的97个人工智能芯片中，几乎全部是由美国公司英伟达、赛灵思、英特尔和美高森美设计的。

华盛顿也在致力于封堵其它漏洞。8月，美国政府告知英伟达和AMD，除中国外，还须限制对包括中东部分国家在内的人工智能芯片出口。

消息人士称，对人工智能芯片的政策收紧预计将于本月推出，届时相关限制措施可能将适用于市场上所有企业。

至于美国政府将如何封堵云服务方面的漏洞，尚不清楚。中国方面通过如亚马逊云计算服务可获取同样的人工智能能力。但消息人士称，拜登政府也在努力应对这一问题。

华盛顿智库新美国安全中心研究院菲斯特（Timothy Fist）表示："中国的人员可以完全合法地从世界任何地方访问同样的芯片。对此没有规定。"

谁会是芯片大战的赢家？

（路透社）

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