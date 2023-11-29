消息称王毅周四访越： "高度互补"还是中国的替代选项？

（德国之声中文网）路透社引述两名越南消息人士称，中国最高级别的外交官员王毅周四将访问越南。其中一名消息人士称，王毅预计周五将在河内出席一个越中政府间会议。

自两国1950年建交以来，中越关系传统上保持强劲，尽管1979年曾发生短暂的战争。

中国是越南最大的贸易伙伴，也是越南制造业关键的进口来源国。去年，越中双边贸易增加了5.5%，达到1755亿美元。其中，中国向越南的货运量占67%。

消息人士：习近平或12月访问河内

越南工业与贸易部称，本周一，中国商务部长王文涛在访越期间承诺，将向越南农产品进一步开放中国市场。两国寻求深化贸易关系。

本月早些时候，中国副外长孙卫东与越南副外长阮明羽在河内就双边关系、陆地边界和海上问题举行了"坦诚友好"的会晤。

路透社上月曾报道，越中官员在筹备中国国家主席习近平可能访问河内。当时的计划是10月底或11月初。三名驻河内的外交官之后表示，访问可能推迟到了12月。

中国国家主席习近平10月在一带一路高峰论坛期间，曾会见出席会议的越南国家主席武文赏。

今年7月，王毅与越南外长裴青山会晤期间曾表示，中越同为共产党领导的社会主义国家，政治方向一致，经济高度互补。

供应链多样化 "中国＋1"

然而，越南也是一些国家对中国供应链"去风险"过程中，采取"中国＋1"战略的目的地之一。对一些世界领先的企业如三星和苹果的供应商富士康来说，越南的重要性不断增加。

越南官方数据显示，越南已吸引142个国家和地区的外资。英特尔、苹果、谷歌、波音等大型科技集团正在对扩大在越供应链进行研究，以确保其供应链的长期稳定性。

今年9月，美国总统拜登对越南国事访问期间，两国关系提升为"全面战略伙伴关系"。此前，越南仅与中、俄、印、韩四个国家确立了这种关系。在此背景下，中国也在与美国角逐对包括越南在内的东南亚国家的影响力。

越共官方媒体人民报10月写道，最大的期望是，得益于越南与美国等主要伙伴的外交关系强劲积极，越南将有机会吸引高质量的资金。

据越南官方数据，截至今年11月20日，外商新投资、增资和融资购买股份总额达近288.5亿美元，同比增长14.8%。

不过，近期对越外国直接投资的主要来源仍是亚洲国家。新加坡、日本、中国、韩国、香港和台湾占越南外资总额的近八成。

越共官方媒体报道说，美国、欧盟对越南的投资未满足期待。越南方面顾虑，欧美对越投资仍只是"潜在"选项。

（综合报道）

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