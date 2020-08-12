消息称中美贸易协定评估推迟 其中原因何在？

（德国之声中文网）根据路透社报道，美国和中国高层推迟了原本预定于本周六进行的对第一阶段贸易协定执行情况的评估。熟悉该计划的消息人士对路透社表示，考虑到两国领导层日程安排上的冲突，以及中国需要更多时间来购买美国的商品，双方作出了上述决定。

消息人士告诉路透社，目前还没有定下新的日期。各方原本计划于本周六举行电话会议，对2月15日贸易协定执行以来的六个月进行评估。

了解双方对话的一位消息人士表示，这次会议推迟与中共高层正在北戴河召开会议有关。他说，推迟并不代表贸易协定本身出现了实质性的问题，并补充说“新的日期还没有确定下来”。

美国总统特朗普周五重申了他认为贸易协议执行情况“进展顺利”的观点，但是没有就推迟相关会议作出表态。白宫周五表示，已经向贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）的办公室提出有关会谈的问题。

另外一位知情人士告诉路透社，美国官方想给中国更多的时间提高其按照协议购买美国产品的力度，改善进行合规审查时的政治气氛。

距离实现协议还很远

尽管中国最近几周以来增加了对大豆、玉米等美国农产品的购买力度，但距离实现额外购买770亿美元美国农业、制造业以及能源和服务业产品的承诺还相差甚远。

路透社发现，今年中国对美国农产品的进口低于2017年的水平。距离实现2020年购买365亿美金产品、实现50%增长的目标还很远。到目前为止，北京方面仅购买了第一阶段贸易协定中价值253亿美金能源产品的5%。

但是随着中国经济从新冠疫情中逐渐复苏，购买美国产品的数量有所增加。本周五，美国农业部报告称向中国出售了12.6万吨大豆，为近期以来连续第八天向中国买家大量出售美国大豆。

美国的石油贸易商，船舶经纪方和中国进口商也向路透社表示，中国国有石油公司已经预定了8月和9月的数艘至少能运载2000万加仑石油的美国货轮。这也表明中国在美能源采购方面的力度也有所增加。

特朗普要保住政绩

路透社报道称，特朗普政府官员对中国最近几周的购买速度感到满意，并没有计划放弃贸易协议。同时一些美国金融服务公司进入中国市场的渠道变宽，中国还加强了对知识产权的保护并取消了一些农业上的贸易壁垒。

报道称，哪怕现在只是短暂的推迟会议，都可以让中国完成更多的采购，这将有利于莱特希泽说服特朗普坚守中美贸易协定。

同时，对于特朗普来说，如果中国遵守协定，也有可能平息来自民主党总统候选人拜登的批评声音。拜登上周曾表示，特朗普所说的那份历史性胜利的贸易协定其实“正在失败”。

彼得森国际经济研究所的高级研究员洛芙丽（Mary E. Lovely）向路透社表示：“我认为，特朗普有点担心他原本的这个胜利最后会适得其反。但是更多的采购量，稍微推迟一点肯定会有所帮助。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记（一） 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子, 文山, 任琛



维系中美合作的纽带

同时美国现任和前任政府官员以及两国的贸易专家均向路透社表示，经过为期近两年针锋相对的关税战和恶语相向之后，今年年初签署的第一阶段贸易协定是中美两国如今仍保持合作的一个领域。

特朗普政府已经对涉及香港国安法，侵犯香港人权的公司和个人实施了制裁。禁止了中国公司字节跳动的抖音APP，处罚了中国学者，并关闭了中国驻休斯顿的领事馆。

作为回应，北京也关闭了美国在成都的领事馆，并制裁了部分美国国会议员。

贸易专家向路透社表示，特朗普在这个阶段放弃中美贸易协定对于他来说没有什么政治上的好处。因为如果他放弃，就等于承认他最大的贸易举措之一已经失败。

美国方面认为中国经济正摆脱疫情影响 没有理由不履行协议（资料图片）

调查：近90%的公司对中美贸协持正面看法

“从目前的情况来看，这份贸易协议符合特朗普和中国领导人的利益”，前美国贸易代表萨皮罗（Miriam Sapiro）如是说。同时，他认为中美第一阶段贸易协议中设定的要求“根本不现实”。

特朗普曾经表示称，由于中国正面临新冠病毒的大流行，所以中美第一阶段的贸易协定对他来说已经意义不大。但本周他又改口称支持这份协议，交易应该继续进行下去，采购量应该在2021年激增。

美国贸易代表办公室前总顾问，对中国商品征收惩罚性关税的法律构架者沃恩（Stephen Vaughn）向路透社表示，遵守协议也可以让中国受益，防止中国与美国的关系进一步恶化。如今，中国经济正从新冠病毒大流行中强劲复苏，北京几乎没有借口不增加购买力度。

美国贸易代表办公室前官员，美国战略与国际研究中心高级研究员里德（Claire Reade）在本周发表的一篇文章中表示：“如果美国政府让第一阶段贸易协定寿终正寝，就很难证明冗长贸易战所带来的痛苦的合理性。”

根据美中贸易理事会最近的一份调查，有近90%的公司对中美贸易协定持正面看法，但是只有7%的公司表示其利益超过了执行过程中关税成本带来的弊端。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 再度延长谈判 在历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2019年2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 中方仍然赴会 谈判无果而终 面对特朗普突如其来的决定，中方的谈判代表刘鹤还是顶住压力前往华盛顿进行本来应该有望是最后一轮的谈判。5月10日为期两天的谈判最后无果而终。美国时间当天零时起，特朗普此前宣布的对价值2000亿美元的中国进口商品征收的特别关税从10%增至25%。刘鹤表示愿意继续谈，但在“重大的原则问题上”，中方不能让步。特朗普则当天发推表示中美谈判"没有理由操之过急"，认为最终中国人会向美国人支付加征关税，使大笔金钱流入美国国库。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 中国公布反击措施 全球股市应声大跌 新一轮谈判结束后，中方用了3天的时间，于5月13日推出反制措施，决定从6月1日起对已实施加征关税的600亿美金美国商品提高关税。随后美国股市再次应声大跌，道琼工业平均指数下跌617点(2.4%)，纳斯达克综合指数下跌270点(3.4%)，是一年以来最大跌幅。亚股、欧股都大幅收低。

大国较量 中美贸易战大事记（二） G20上的“好消息”？ 中美贸易谈判“掀桌”大约两个月后，双方于2019年6月29日在大阪召开的G20峰会上又发出了积极的信号。两国领导人宣称将重启贸易磋商。特朗普一高兴，表示允许美国企业继续向华为出售产品。习近平用1971年的乒乓外交为例，跟特朗普讲“中美和则两利，斗则俱伤”的道理。随后特朗普又解释说，华为的问题最终要等到中美谈判结束时才能有定论。而已经习惯了“特式作风”的中国高层，对此次会晤的成果评价也是十分谨慎小心。

大国较量 中美贸易战大事记（二） “汇率操纵国” 8月初，贸易谈判再掀波澜。特朗普宣布9月1日对3000亿美元中国商品加征10%关税。8月5日，美国财政部宣布将中国列为汇率操纵国，当日美元兑换人民币汇率自2008年来首次“破7”。作为回应，中方也宣布暂停采购美国农产品。北京指责“美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道”。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 华为：”断供“惩罚和宽限并存 8月19日，美国商务部表示，将华为从美国公司购买产品和开展业务的许可期限宽延90天，以便于为现有客户提供服务。11月18日，这一许可再次被延长了90天，华盛顿表示，这次延后是为了减轻华为客户所可能受到的影响。美国偏远乡村不少3G和4G通讯设备是采用的华为产品。这家中国科技巨头在8月推出了自己的”鸿蒙“系统，而在9月开始上市的Mate30系列，则是第一批没有预装谷歌应用程序的华为手机。因为担心缺少谷歌软件支持，消费者会无法接受，华为Mate30系列应该不会在欧洲核心市场销售。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 刘鹤带来习近平书信 10月10日至11日，中国副总理刘鹤率团到华盛顿参加第十三轮中美经贸高级别磋商。特朗普也在总统办公室会见了刘鹤。特朗普展示习近平托刘鹤带给他的信件这一画面，被视为两国贸易战再现缓和的信号。特朗普还在推特上宣称，两国有望达成“第一阶段”协议。同一天，美国财政部长姆努钦宣布，白宫暂停对价值2500亿中国商品的关税从25%提高到30%，这批关税原定于10月15日生效。

大国较量 中美贸易战大事记（二） 智利宣布取消APEC峰会举办权 中美协议去哪里签？ 10月30日，在国内局势动荡的背景下，智利政府宣布放弃举办亚太经合组织峰会的计划。这对于正在酝酿之中的中美贸易协议来说可谓“横生枝节”，因为原本华盛顿和北京有意安排两国领导人在峰会期间签署第一阶段贸易协议，在峰会取消之后，签署协议的地点和时机都成了未知数。

大国较量 中美贸易战大事记（二） “接近于达成一项协议” 关于第一阶段贸易协议内容的落实情况，各方说法不同。白宫经济顾问库德洛11月19日表示，美中两国已经接近于达成一项协议，以结束持续十几个月的贸易战，但他没有透露可能达成协议的时间框架。双方主要的争议胶着点在于，以何种方式、步骤来取消关税、在什么时机取消关税，以及中国承诺购买多少美国农产品。特朗普则表示：“如果我们与中国达不成协议，我会把关税提得更高。”

大国较量 中美贸易战大事记（二） 中美签署第一阶段协议 酝酿已久的第一阶段协议终于在2020年1月15日出炉，协议由美国总统特朗普和中方谈判代表、副总理刘鹤在华盛顿签署。中国除了承诺将在未来两年扩大进口2000亿美元的美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。



任琛/王凡（路透社等）

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