消息坐实！恒大发通告: 许家印“涉嫌违法犯罪”

在彭博社周三报道恒大集团创始人许家印已经中国警方控制后，恒大在周四发布消息，该公司接到有关部门通知，“许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施”，其公司股票也将继续停牌。
（德国之声中文网）中国恒大集团在周四（9月28日）晚间发布公告：“本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印先生因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。”
该公告也提到“恒大系”股票停牌一事：“本公司的股份由2023年9月28日上午9时起于联交所停止买卖。本公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。”
此前，彭博社已经援引匿名消息来源报道，恒大集团创始人许家印被警方控制。这些拒绝透露身份的消息来源向彭博社透露，许家印是本月早些时候被警方带走的，目前处在“监视居住”状态下。
一般情况下，警方采取“监视居住”措施的人员并不一定要受到刑事指控。但是他不能离开指定居住地点，而且也不得在未经允许的情况下与外界进行联系，护照、身份证等重要证件也须上交。不过根据中国刑事诉讼法，监视居住执行时间最多不能超过6个月。
法新社记者当时致电恒大在香港和大陆的办公室询问此消息，都未得到回应。彭博社记者也未能联系到广东警方置评。
彭博社的报道分析指出，许家印被警方控制的消息，意味着围绕中国房地产巨头恒大的整个事件已经进入了刑事司法体系的层面。
8月份，恒大地产被立案调查，恒大金融集团旗下的恒大财富、恒大人寿高管被采取刑事强制措施或者被带走调查。而许家印与妻子丁玉梅离婚一事此前被曝光，也被外界解读为分割财产的举动。
再加上几天前恒大方面宣布，由于其主要业务领域恒大地产正在被调查，目前的状况无法满足新票据的发行资格。加上房地产销售情况不如预期，因此有必要重新审视建议重组的条款。如果不能达成和债权人就债务重组达成新的协议，债券持有人可能会提请对该公司进行清盘，这将会给本就不振的中国房地产市场带来更大压力。
许家印出生于1958年，家境贫寒的他是中国商人“白手起家”的代表。许家印自称阅历“很简单”——毕业后给国企打了10年工，又给私企打了5年工，最后自己做老板。
2017年，许家印超过阿里巴巴创始人马云、腾讯创办人马化腾，以2900亿人民币的资产跃升为中国首富。次年当选为全国政协常委。他也一度被认为与政界联系最为紧密的中国商人之一。
然而随着中国政府收紧对房地产市场的监管，打击过度杠杆和房产投机行为，恒大的债务问题开始显现。2021年，这家中国房地产巨头经营状况不断恶化，债务违约现象频发。
中国央行将恒大的危机归咎于“自身管理不善”和“无限制的扩张”。中国政府要求许家印动用个人资产为恒大集团还债。
截止今年6月底，恒大集团所欠的债务总额估计达到3280亿美元——北京认为，这样的巨额债务对中国金融体系和整体经济健康状况构成无法接受的风险。
（法新社、彭博社等）
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