消息人士：SpaceX要求台湾供应商将制造业务转移到海外

路透社引述消息人士称，SpaceX要求台湾供应商将制造业务转移到台湾岛以外，以躲避地缘政治风险。越南和泰国在其中受益颇多。台湾经济部回应传闻称，“短期政治因素不应影响国际卫星公司与台湾制造商之间的供应链关系”。

（德国之声中文网）据消息人士和公司文件显示，埃隆·马斯克（Elon Musk）执掌的民营航天制造商和太空运输公司SpaceX要求台湾供应商将制造业务转移到台湾岛以外，此举会令部分供应链重新安置。

在一家为Starlink提供零部件的分包商工作的消息人士称，出于对地缘政治风险的考虑，SpaceX要求其制造商在台湾岛以外的地区生产，这迫使至少一家制造商将生产转移到越南。

为SpaceX提供零部件的企业Chin-Poon Industrial向路透社表示，SpaceX公司要求他们将制造业务从台湾转移到泰国以应对新的订单，“主要是出于地缘政治考虑”。不过该公司没有做出详细说明。

这些消息都并非公开信息，所以消息人士都要求匿名。

SpaceX也没有回复路透社的置评请求。

SpaceX提出将生产线从台湾转移的要求让外界再次回想起马斯克有关台湾的争议言论。去年马斯克在播客节目“All-in Podcast”中发表谈话称，虽然台湾地区力图推动其经济和政治独立，但它仍是“中国不可分割的一部分，却被武断地（认为）不属于中国”。他随后提到“统一”政策，称是美国“阻止了任何形式的统一努力”。此番言论引起台北方面的愤怒回应。时任台湾外交部长的吴钊燮在社交平台X上回应写道：“听着，台湾不是中华人民共和国的一部分，更不能被卖掉。”

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自2022年以来，中国在台海周边的军事演习强度有所增加，上个月进行的最新军事演习模拟了对该岛的封锁。在供应链可能遭受毁灭性破坏的情况下，台湾一些战略卫星和半导体企业正在采取措施减少对国内制造业的依赖。

今年10月，一位在越南工作的投资顾问告诉路透社，SpaceX公司的代表在2023年3月的一次私人会议上表示，该公司有意在越南建立卫星设备制造中心，并寻求有关保护知识产权的建议。

当路透社就台湾SpaceX供应商迁往海外一事发出问询时，台湾经济部回应称，“短期政治因素不应影响国际卫星公司与台湾制造商之间的供应链关系。”

马斯克称台湾是中国“不可分割的一部分”，引发争议。 图像来源: Gonzalo Fuentes/REUTERS

供应链在越南扩张

据一名承包商表示，台湾SpaceX供应商纬创网络科技股份有限公司 (WNC) 今年开始在越南北部河南省的工厂为Starlink生产路由器和其他网络设备，该工厂位于河内以南，相距约一小时车程。

这家工厂的一名员工说，纬创在越南的扩张很大程度上得益于SpaceX的订单。

承包商和一名工人表示，这家位于河南省的工厂计划至少将现有3000名员工扩充一倍。路透社记者10月中旬在采访时发现，工厂外挂有数条横幅，上面写着工厂的招聘信息。

纬创公司以客户信息保密为由拒绝置评。该公司4月份发布年报称：“面对地缘政治风险和不断变化的客户要求，WNC 不断扩大其全球制造能力”。

公开文件显示，另一家SpaceX供应商、生产微波通讯元件的台湾升达科技公司 (Universal Microwave Technology) 今年也在越南投资了一家工厂。

升达科技以保密协议为由拒绝对个别客户发表评论，但表示公司正在扩大其在东南亚的业务，包括在泰国和越南设立新工厂。

该公司表示：“海外产能的规划将有助于客户减少对地域风险的疑虑，获得客户认可，并扩大与客户合作的广度。”

根据台湾经济部和行业数据，台湾卫星产业规模庞大，约有50家公司生产地面设备和敏感部件。台湾政府估计，去年该行业的产值超过2000亿新台币（62.3亿美元）。

与台湾卫星行业合作的消息人士表示，SpaceX从大约十几家来台湾直接供应商采购，而这些供应商又依赖于数十家本土供应商。

曾为SpaceX提供零部件的印刷电路板焊接材料的升贸科技今年4月表示，将斥资500万美元在越南设立一家工厂。但公司并未透露产品客户的信息。该公司也没有回应置评请求。

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（路透社）

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