 消息人士： G7峰会前白宫不会更动对华关税措施 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2022

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时政风云

消息人士： G7峰会前白宫不会更动对华关税措施

熟悉内情人士称，出于抑制国内通胀考虑，有意部分改变对中国商品关税政策的美国总统拜登不会在七国集团（G7）下周德国峰会前作出决定。

Handelskrieg | Fahnen von USA und China | Symbolbild

（德国之声中文网）3名消息人士称，上周五（6月17日），拜登总统在白宫与官员们讨论了部分大幅降低前总统特朗普对华加征惩罚性关税的方案，但未确定最终范围。 

这些消息人士透露，拜登的顾问们正缜密研究特朗普时代对价值数千亿美元的中国商品的加征关税措施。顾问们认为，其中许多商品并不具战略意义。 

白宫一发言人表示，目的是使关税与美国经济和战略优先事项保持一致，保障劳工和关键行业的利益, 同时，避免 "不必要地增加美国人的生活成本"。

两位消息人士指出，在主要助手们就相关问题激辩数周后，有意在11月8日中期选举前动用各种杠杆抑制通胀的拜登赞同在关税领域迅速行动。

上周六，拜登总统对新闻界称，他正在决策过程中。一名政府高官告诉路透社，"关于这个问题的对话在进行，且在加强。不过，它不是一个二元（选择），不是取消或不取消关税，而是必须在战略上有意义。"

现为国会游说公司（Capitol Counsel ）负责人的前美国贸易官员塞库塔（Margaret Cekuta）指出，关税对通胀影响有限，改动后，亦需约8月时间方能完全生效，"从经济上讲，这没有意义，但它可能有助于减少高通胀带来的心理负担。" 她称，政府方面正努力分析哪些关税项目能对价格产生最大影响。

Joe Biden spricht mit Xi Jinping

拜登2022年3月18日与习近平举行视频通话

可能会取消对中国消费品的惩罚性关税

一消息人士说，除了与初始的 "301条款 "调查有关的价值500亿美元商品外，有关当局的一项提案要求取消特朗普对中国消费品惩罚性关税中的很大部分，所谓的 "301条款 "调查主要涉及电路板，半导体和其它"战略"商品。该消息人士透露，提案排除了对钢、铝征税率的变更，但可能会取消对中国消费品的惩罚性关税。随着特朗普与北京的贸易战升级，2018年和2019年，总额约达3200亿美元的中国消费品被美方征收惩罚性关税，商品中包括互联网路由器、蓝牙设备、吸尘器、行李箱和乙烯基地板。

  （路透社）

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美国考虑取消对华关税 共和党也“叛离”特朗普

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报告：减少对华关税有利于美国经济

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美国商会称拜登考虑对中国另启贸易调查

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拜登会继续对华贸易战吗？  

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