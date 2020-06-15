消息人士: 蓬佩奥周三夏威夷晤中方官員

(德国之声中文网) 知情人士6月15日称，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)计划本周在夏威夷的一个美军基地会晤中国代表团，讨论自今年年初以来严重恶化的双边关系。

香港《南华早报》此前援引一位匿名消息人士的话称，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将代表中方参加与蓬佩奥的会晤。

一位不愿具名的外交消息人士说，会议预计将在夏威夷珍珠港旁的希卡姆空军基地(Hickam)举行。另一位消息人士称，蓬佩奥预计将于周二离开华盛顿前往夏威夷，会议将于周三举行。

这将是自4月15日二人通电话讨论新冠病毒以来，蓬佩奥和杨洁篪的第一次对外公开的接触。消息人士称，会晤可能的议程包括新冠病毒应对、军备控制、贸易、香港、朝鲜和双方针锋相对的、针对新闻媒体的行动。

Politico于上周五最先揭露了这一消息，后来CNN也加入报导。中国外交部并未证实上述报导，美国国务院和白宫也没有对这些报导发表评论。

中美关系恶化

中国近期不断藉由美国的反种族歧视示威抨击美国政府的处理方式。蓬佩奥上周形容中国政府的批评为“可笑的政令宣导”，中国外交部则在回应时称蓬佩奥的回答才是真的可笑。

美国时间周日晚间，美国国务院也透过推特发布了美国总统特朗普针对美中关系做出的最新表态，表示美国希望与中国保持一个公开且有建设性的关系，但美国同时也必须坚决捍卫自身利益。特朗普强调，中国政府持续违反之前向美国与其他国家做出的承诺。

除了蓬佩奥与中国官员的夏威夷会晤外，美国国务院的军备控制特别代表比林斯利（Marshall Billingslea) 本月也预计与俄罗斯官员在维也纳讨论军备控制。比林斯利在推特上表示，美国有邀请中国与会，但中国表示他们将不会出席该会议。

邹宗翰/张慈/杨威廉 (路透社、法新社)