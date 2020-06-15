 消息人士: 蓬佩奥周三夏威夷晤中方官員 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

消息人士: 蓬佩奥周三夏威夷晤中方官員

中美关系目前跌至多年来的冰点，5月中，美国总统特朗普甚至暗示可能会切断与北京的联系。除了日益加剧的战略竞争外，近几个月来，全球最大的两个经济体在新冠病毒大流行应对和中国实施香港国安法方面也发生了争执。这也让此次会面格外引人关注。

USA Washington | Außenminister Mike Pompeo während Pressekonferenz (Reuters/A. Caballero-Reynolds)

中美关系自新冠疫情爆发后便越来越紧张。过去几个月，蓬佩奥与其他美国官员不断抨击中国在疫情初期隐瞒重要资讯。此外，蓬佩奥过去几周也公开批评中国政府准備在香港实行的“港版国安法”。

(德国之声中文网) 知情人士6月15日称，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)计划本周在夏威夷的一个美军基地会晤中国代表团，讨论自今年年初以来严重恶化的双边关系。

香港《南华早报》此前援引一位匿名消息人士的话称，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将代表中方参加与蓬佩奥的会晤。

一位不愿具名的外交消息人士说，会议预计将在夏威夷珍珠港旁的希卡姆空军基地(Hickam)举行。另一位消息人士称，蓬佩奥预计将于周二离开华盛顿前往夏威夷，会议将于周三举行。

这将是自4月15日二人通电话讨论新冠病毒以来，蓬佩奥和杨洁篪的第一次对外公开的接触。消息人士称，会晤可能的议程包括新冠病毒应对、军备控制、贸易、香港、朝鲜和双方针锋相对的、针对新闻媒体的行动。

Politico于上周五最先揭露了这一消息，后来CNN也加入报导。中国外交部并未证实上述报导，美国国务院和白宫也没有对这些报导发表评论。

China Peking Neuer Außenministeriumssprecher Zhao Lijian (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

中国外交部发言人赵立坚在6月15日主持例行记者会时并未证实中美夏威夷会面信息，不过他表示，“中美外交渠道保持着沟通。如果有进一步消息，我们将及时发布。 ”

中美关系恶化

中国近期不断藉由美国的反种族歧视示威抨击美国政府的处理方式。蓬佩奥上周形容中国政府的批评为“可笑的政令宣导”，中国外交部则在回应时称蓬佩奥的回答才是真的可笑。

美国时间周日晚间，美国国务院也透过推特发布了美国总统特朗普针对美中关系做出的最新表态，表示美国希望与中国保持一个公开且有建设性的关系，但美国同时也必须坚决捍卫自身利益。特朗普强调，中国政府持续违反之前向美国与其他国家做出的承诺。

除了蓬佩奥与中国官员的夏威夷会晤外，美国国务院的军备控制特别代表比林斯利（Marshall Billingslea) 本月也预计与俄罗斯官员在维也纳讨论军备控制。比林斯利在推特上表示，美国有邀请中国与会，但中国表示他们将不会出席该会议。

邹宗翰/张慈/杨威廉 (路透社、法新社)

相关内容

USA Mike Pompeo

中美官员夏威夷会面在即 蓬佩奥再批北京 15.06.2020

在中美关系持续紧张之际，蓬佩奥预计本周将在夏威夷与中国官员杨洁篪会面。不过这位美国国务卿在周日出席一场活动时，再次公开指中国共产党对自由世界的生活方式带来威胁，并呼吁其他国家对此保持警觉。

Standard Chartered Bank

蓬佩奥点名批评英资银行亲中 10.06.2020

一个多世纪以来一直秉持“闷声大发财”策略的英资银行汇丰、渣打，近期在香港问题上受到了越来越大的政治站队压力。北京方面指责其“吃饭砸锅”；而在表态支持港版《国安法》后，渣打、汇丰遭到了投资者的批评，美国国务卿也予以点名警告。

New York: Auswirkungen des Coronavirus auf die US-Aktienmärkte

蓬佩奥指中企作假帐 吁全球证交所收紧监管 05.06.2020

自从瑞幸咖啡爆出账目作假之后，美国纳斯达克证券交易所一度暂停其交易。虽然听证结果出炉前，瑞幸咖啡暂时仍能继续留在股市，但美国已经难以再忍耐中国企业的帐务不透明。中方则回应称，一直“对上市公司财务造假零容忍”。

广告

媒体看中国

Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität (picture-alliance/C. Ohde/M. Cui)

德语媒体：和谁决裂？美国？还是中国？

美中之间是否真的有一天会“脱钩”呢？如果这一天到来了，德国特别是德国企业能否找到万全之策？在美国和中国之间，德国到底会选择谁？德国《世界报》和《资本》杂志分别就这一系列问题进行探究。  