 消息人士: 中越正在为习近平下月或访河内做准备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2023

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消息人士: 中越正在为习近平下月或访河内做准备

越南对于中美这两个超级大国的重要性与日俱增。继拜登之后，习近平也将访问河内？据路透社援引消息人士报道，相关行程在筹备中，但尚未最后确定，双方对于联合声明以及其中是否提到“命运共同体”这样的具体内容也还在商议中。

图为2017年11月习近平访问河内、与越共总书记阮富仲会晤的资料图片

图为2017年11月习近平访问河内、与越共总书记阮富仲会晤的资料图片

（德国之声中文网）路透社援引消息人士称，越南和中国官员正在为中国领导人习近平可能于10月底或11月初访问河内做准备。而美国总统拜登在不久前的9月刚访问过河内。这凸显了越南日益增长的战略重要性。

四位知情人士告诉路透社记者，中越双方正在商讨访问期间发表联合声明的事宜。

是否会提出中越“命运共同体”？

其中两人说，双方在讨论“命运共同体”的说法，这是习近平经常使用的一个词汇。不过有些人对该字眼有异议。这两位消息人士说，越南官员对于这一提法持谨慎态度。

第五位越南方面的消息人士对路透社说，联合声明很可能包含“命运共同体”这一提法。

有两位消息人士称，这可能被解释为两国关系的提升，但目前还不清楚这将带来什么，以及双方可能宣布哪些具体协议。

由于事件的敏感性，所有消息人士要求匿名。在路透社问询时，中国和越南外交部没有提供任何信息。

中方团队已经在河内预订800间客房

习近平的这次访问尚未公布，有可能推迟或者取消，不过目前已经在进行后勤安排。官员们表示，此行已经筹备数月。一位消息人士对路透社表示，中国已向河内派出一个团队，为习近平代表团安排住宿。

另一位消息人士告诉路透社，该团队已经在越南首都的酒店预订了800间客房。这位消息人士补充说，如果联合声明文本取得足够进展，中国外长王毅预计将于10月中旬访问河内，帮助敲定联合声明。

中美贸易战的隐秘大赢家

越南向美国靠拢 也未冷落中国

一段时间以来，越南在全球供应链中的作用不断增加。越南从中国进口工业零部件，组装后再将成品出口到美国、欧洲等地，越南对中美这两个超级大国的重要性日益显著。

经过长期的外交推动，华盛顿今年9月提升了与河内的关系。在出访期间，拜登指美越关系为“非常关键时期的关键合作伙伴”。

不过，拜登当时也称，美越靠拢并非针对中国。拜登表示，他这趟跨越半个地球的访问不是为了以牺牲中国为代价，来提升美国的区域地位。“这不是为了遏制中国”，这位美国总统强调，“这是为了（使美国）拥有一个稳定的基地，一个在印太地区的稳定基地”。

越南方面则将与美国的关系，提升为与中国、俄罗斯并列的最高外交关系，河内与华盛顿成为“全面战略伙伴”。

值得注意的是，拜登9月访问是“应越共总书记阮富仲邀请”，而从前美国总统访问越南则都是应国家主席之邀。这多少说明，美越两国官方已经搁置了意识形态差异。

图为拜登今年9月访问河内时与越共领导人阮富仲会晤

图为拜登今年9月访问河内时与越共领导人阮富仲会晤

另一方面，越共总书记阮富仲在2022年10月底访华，成为二十大习近平连任后首位访华的外国政要。双方强调要“推动新时代中越全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶”。习近平当时表示，面对“世界百年未有之大变局加速演进”，中越双方要进一步发展关系，坚持社会主义。作为中国国家主席，习近平曾两次访问越南，第一次是2015年；第二次是在2017年。

中国在越南有着巨大的投资，根据越南政府的数据，今年前九个月，中国承诺在越南投资近30亿美元，是同期美国的六倍，仅次于新加坡。中国也是越南的最大贸易伙伴，是其经济发展重要的进口来源，包括为其重要的制造业提供原材料和机械。

作为邻国，中国和越南在南中国海的主权问题上存在争端，并有着长达数百年的冲突历史，双方最近一次战争发生在1979年（中越战争）。越南民间也多次掀起排华事件。不过，这两个同为共产党执政的国家在官方层面上保持着密切关系。

（综合报道）

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