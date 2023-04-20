 消息人士：马斯克本周将访问中国 | 经济纵横 | DW | 29.05.2023

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经济纵横

消息人士：马斯克本周将访问中国

路透社引述知情人士报道，特斯拉CEO马斯克本周将访问中国。这将是三年来马斯克首次访华。

Frankreich Versailles Treffen Macron und Elon Musk

（德国之声中文网）路透社引述三名知情人士报道，特斯拉CEO马斯克本周将访问中国。其中两名消息人士对路透社透露，特斯拉首席执行官马斯克预计将会见中国高级官员，并参观特斯拉在上海的工厂。

目前尚不清楚马斯克将与哪些人会面以及将讨论哪些内容。由于此事属于私人范畴，知情人士拒绝透露姓名。

特斯拉和中国国务院新闻办公室未立即回应路透社的置评请求。

路透社在三月份曾报道称，马斯克计划访问中国，并寻求与中国国务院总理李强的会面，时间最早可能在四月，具体取决于李强的行程安排。

此次访问将是马斯克自2020年初在特斯拉上海工厂的活动上跳舞并引发互联网轰动以来首次访问中国。

特斯拉上海工厂是这家电动汽车制造商最大的生产基地

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特斯拉目前正面临许多问题，包括与中国汽车制造商在中国市场需求疲软之际不断加剧的竞争。

特斯拉也尚未就在上海工厂增加45万辆汽车年产量的计划提供任何最新信息。特斯拉已向当地政府提交了申请，计划将在上海工厂的年产能从125万辆提高至175万辆。此外，该公司还曾在四月份表示，将在上海建厂生产超大型商用储能电池（Megapack）。

然而，中国国家发改委一直在努力解决汽车行业的产能过剩问题，对于批准新产能一直保持谨慎。

马斯克本月早些时候对美国CNBC电视台表示："我们在中国扩张的能力受到一些限制。"他补充说："这不是需求问题。"

他在同一场访问中还表示，美国和中国之间的紧张关系"应该是每个人都该关心的问题"。

特斯拉正在墨西哥建厂，预计将生产一款基于其下一代平台的低成本电动汽车。

（路透社）

中国电动车大军压境 德国怕了没？

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