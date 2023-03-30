 消息人士：马斯克最快4月访华 寻求与李强见面 | 经济纵横 | DW | 31.03.2023

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经济纵横

消息人士：马斯克最快4月访华 寻求与李强见面

两名消息人士向路透社透露，特斯拉CEO马斯克计划最早于4月访问中国并谋求与中国国务院总理李强举行会面。其中一位消息人士说，访问的确切时间主要取决于李强何时有空。

2019年1月7日，特斯拉中国超级工厂（一期）奠基仪式在上海临港举行。马斯克参加了开工典礼。

2019年1月7日，特斯拉中国超级工厂（一期）奠基仪式在上海临港举行。马斯克参加了开工典礼。

（德国之声中文网）路透社引述消息人士称，特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）计划最早于今年4月访问中国。如果马斯克的访华计划能够成行，那么这将是新冠大流行以来他的首趟中国之旅。

不过特斯拉公司和中国国务院新闻办都没有对此做出回应。

中国是特斯拉电动车仅次于美国之后全球第二大销售市场。特斯拉在上海的工厂是这家电动汽车制造商最大的生产中心。

中国现任国务院总理李强此前曾担任上海市委书记。英国《金融时报》曾报道指出，李强的标志性商业成就是说服马斯克在上海建立特斯拉第一家海外工厂。

马斯克首次访华是在2020年年初。当时他在特斯拉Model 3的交付大会上还秀了一下自己的舞技，当时引起一片轰动。2021年世界互联网大会乌镇峰会开幕式上，他还发表了视频致辞。

2020年4月，时任上海市委书记的李强与马斯克举行视频连线，向马斯克介绍“上海新冠肺炎疫情防控持续向稳向好态势”。李强还在连线时表示希望特斯拉“继续深耕上海、完善业务布局，加快上海超级工厂二期建设，加速推进研发创新中心落地”。马斯克回应表示，对中国市场的巨大潜力和开放稳定的投资环境充满信心。

马斯克正在计划的访问也正值中国试图吸引更多的外国投资，以恢复三年来因新冠疫情限制措施而遭受打击的经济。

习近平的新副手——李强

本周，中国国务院总理李强在北京会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并同他们座谈时强调，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。他说：“特别希望各位企业家在提振信心、改善预期上发挥引领带动作用。”当时出席会议的外国企业代表包括苹果公司首席执行官库克、英国阿斯利康公司董事长约翰森、日本三菱电机高级顾问山西健一郎等等。

特斯拉公司目前正努力解决在中国遇到的一系列问题，例如上海工厂产能翻倍计划被推迟等。

2021年3月有新闻报道称，中国政府限制军队人员和重点国企的员工使用特斯拉的汽车，理由是担心特斯拉汽车收集的数据可能导致国家安全信息泄露。该公司仍在等待中国政府的批准，以便在中国提供其完整的自动驾驶技术。

（路透社）

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