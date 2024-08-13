消息人士：越共新任总书记苏林下周访华会习近平

知情官员表示，越南国家主席、总书记苏林将于8月18日开启为期两天的访华行程，并会见中国国家主席习近平。另外，据称，在下个月召开的联合国大会上，苏林还会会见美国总统拜登。

（德国之声中文网）路透社引述三名知情官员称，越南最高领导人、越共中央总书记苏林（To Lam）将于下周访华，这是自他今年8月初被任命为越共总书记后的首次外访。

此访表明中越两国之间的紧密关系，尽管双方在南海问题上偶有冲突，但两国在经贸合作领域发展良好。

据不愿透露姓名的两名越南官员和一名河内的外交官表示，苏林计划于8月18日抵达中国，并在随后两天访问中会见中国国家主席习近平和其他政府高层人士。

中越两国外交部尚未发布官方声明

现年67岁的苏林自今年5月担任越南国家主席以来，效仿前任先后访问过老挝和越南。此外，在今年6月会见了对越南进行国事访问的俄罗斯总统普京。

苏林6月会见对越南进行国事访问的俄罗斯总统普京 图像来源: Minh Hoang/AP Photo/picture alliance

这次访华将是苏林任命为越共总书记以来的首次外访。

中国外交部在8月13日举行的新闻发布会上表示，"中越是具有战略意义的命运共同体"，就路透社记者要求中方证实苏林访华一事，外交部发言人林剑答道，"目前没有可以提供的信息"。

苏林在今年8月初被任命为越共总书记后，中国国家主席习近平和美国总统拜登均发来贺电。一些投资者们认为，苏林的上任有助于稳定动荡的政治局势和重启暂停的合作项目。

苏林曾担任越南公安部部长。据多位越南和外国官员透露，苏林有可能会在未来几个月内辞去越南国家主席一职。不过两名官员称，在此之前，苏林将以越南国家主席的身份出席9月份的联合国大会，并在大会期间会见美国总统拜登。

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