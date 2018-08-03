消息人士：贸易战导致中共内部分裂

（德国之声中文网）据路透社援引4名与中国政府有密切联系的消息人士称，中美贸易战愈演愈烈导致中共内部出现矛盾。一些批评者称，中方过于民族主义的立场可能导致了美方的态度愈加强硬。

目前，中国党和国家领导人习近平仍大权在握，然而对于政府经济政策以及贸易战处理方式的批评，揭示了中共内部的裂痕。

王沪宁与"中国梦"

两名熟悉领导圈内部讨论的消息人士对路透社称，中国政府最高层也出现强烈反对声，可能是针对习近平的亲信、有"中南海智囊"之称的王沪宁。王沪宁被认为参与了习近平"中国梦"的策划。消息人士称，王沪宁被要求打造一个过于民族主义的国家形象，唯一的结果是进一步惹怒了美国。

其中一名与领导层和宣传口有联系的消息人士对路透社说，"他（王沪宁）因为宣传不当和过于鼓吹中国而陷入困境"。另一名要求匿名的政府政策顾问表示，中国政府内部越来越多人感觉，中国的前景"变得严峻"。

持这种看法的人并非少数。一名在中国政策智库工作、同样要求匿名的学者对路透社表示，"很多经济学家和知识分子都对中国应对（中美）贸易战的策略不满"，"总体看法是中国目前的立场过于强硬，领导层明显错误地判断了形势"。

贸易战引发的思考

这与今年年初的情况形成了鲜明对比。那时很多学者吹捧中国的强势，称鉴于特朗普在美国国内表现出的政治弱点，中国完全可以应付中美贸易争端。

今年5月时，中方以为已与华盛顿达成了协议可以避免贸易战。然而特朗普政府很快背弃了那个协议，让北京措手不及。

一名了解宣传口的官员对路透社说，宣传领域释放了误导人的信息。"在贸易战中，宣传中的思路是特朗普很疯狂。然而事实上，他是害怕我们变得强大"。

那名在中国智库工作的学者说："贸易争端升级为贸易战引发人们思考。这被看作与一些学者和机构夸大中国的实力有关。这种夸大影响了美国方面的观念，甚至也引导了国内的立场。"

不久前，中国出现了一场"倒胡"运动--这里的"胡"就是曾经宣扬"中国综合国力全面超美"的清华大学国情研究院院长胡鞍钢。除了上千清华校友联名要求解聘胡鞍钢外，《新京报》、《环球时报》、人民网等中国媒体也发文，对这种"耽误国家决策"的言论提出批评或作出评论。

然而与此同时，也有观点称，学者胡鞍钢并非问题所在。"美国之音"举行了《时事大家谈》，主题就是：谁误导了中国：胡鞍钢、王沪宁，还是习近平？