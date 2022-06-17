消息人士：蚂蚁集团将被处以超10亿美元罚款

（德国之声中文网）据路透社报道，多名消息人士表示，监管机构中国央行一直在推动蚂蚁集团的改革，并在过去几个月里一直与蚂蚁集团就罚款事宜进行非正式沟通。一位消息人士说，政府计划在今年晚些时候与其他监管机构就蚂蚁集团的改革进行更多讨论，并最快在明年第二季度宣布罚款。
消息人士还称，对蚂蚁集团的罚款可能会集中于违规进行 "无序资本扩张"，以及自由商业行为导致金融风险。罚款金额可能超过10亿美元。这将是今年7月打车公司滴滴出行被罚款12亿美元之后，中国对互联网企业最大的一笔罚款。去年4月，蚂蚁集团相关联的公司--电子商务巨头阿里巴巴集团因被控违反《反垄断法》而被开出182.28亿元人民币（27.8亿美元）的罚单，创下了历史纪录。
对蚂蚁集团处以罚款后，该公司有望获得期待已久的金融控股公司牌照，从而再次寻求增长，并最终恢复上市计划。
消息人士表示，蚂蚁集团所在地杭州的央行地方支行于今年6月收到了蚂蚁集团成立金融控股公司的申请。不过，四位消息人士表示，在中国明年重新任命国务院总理等政府高官之前，不太可能最终确定对蚂蚁集团的处罚。现年64岁的央行行长易纲可能在明年满65岁后正式退休。
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2021年的中国科技企业：内外交困
科技股受创
在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。
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2021年的中国科技企业：内外交困
反垄断和数据安全
自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。
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2021年的中国科技企业：内外交困
常见特征
有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”
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2021年的中国科技企业：内外交困
科技“大佬”跌下神坛
不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。
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2021年的中国科技企业：内外交困
财富再分配
中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。
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2021年的中国科技企业：内外交困
双重压力
在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。
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2021年的中国科技企业：内外交困
遭美国封堵
“软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。
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2021年的中国科技企业：内外交困
连出重拳
美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。
全面打击科技巨头
2020年11月，就在蚂蚁集团创始人、亿万富翁人马云公开批评中国的监管体系扼杀了创新后不久，中国当局对"马云帝国"展开了整肃，其中包括对阿里巴巴展开反垄断调查，以及突然叫停了本将成为全球最大IPO的蚂蚁集团上市计划并督促对其整改。
依照政府的计划，蚂蚁集团将被改造成一家金融控股公司，接受与银行类似的规则和资本要求，同时与国有企业分享其超过10亿用户的数据库。
对阿里巴巴、嘀嘀打车等科技企业的处罚是中国政府全面打击该国科技巨头的一部分，导致这些巨头价值削减了数千亿美元，收入和利润也大幅滑坡。但近几个月来，为了支持因疫情和清零政策受到伤害的经济，中国当局已经软化了对科技行业的打击力度。作为中国最成功、最有影响力的商人之一的马云，数月来基本上从公众视野里消失，今年夏天曾现身西班牙、荷兰等地。
（路透社、美联社、法新社）
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失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人
指控高官 彭帅在哪
今年11月初，中国网球明星彭帅在微博上发布长文，对中国国务院前副总理张高丽做出性侵指控。她这篇帖文在短时间内被删，微博账号也被封，而她本人一时间也从公众视野中销声匿迹，从而引发广泛关注。11月21日，国际奥会发布声明，称其主席巴赫与其他代表与彭帅进行视频通话，引述彭帅说自己安全且希望隐私受到尊重。不过，国际奥会的视频却引发各界的质疑。人权观察的中国研究员王亚秋在推特上指出，国际奥会与彭帅进行通话的举动，俨然让该组织开始扮演散播中国外宣的角色。
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失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人
妄议犯上？阿里遭劫？
马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。
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失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人
昔日“大炮” 重判18年
2020年2月，绰号“任大炮”的前国企高管兼自由派人士任志强发文批评中国当局应对疫情严重失职，并暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。3月12日他被中共北京市纪委带走，其长子、秘书亦被纪委控制。此后“任志强”三个字成为网络敏感词。4月7日，中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会发布消息，任志强涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和监察调查。7月23日任志强被开除出党。9月22日，任志强因"贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有公司人员滥用职权罪"被中国司法部门判处有期徒刑18年，并处罚金人民币420万元。
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探访武汉 消失一年
去年1月，律师、公民记者陈秋实在武汉封城之际赶往当地，表示与武汉同胞共同进退，要将武汉的声音传递出去。他曾前往武汉中心医院实地探访。2月7日，陈秋实户籍地青岛的警方通知陈秋实的家人，指其已于2月6日下午被国保带走并接受医学隔离。去年10月初，香港媒体称陈在青岛，但尚处于被取保候审的限制状态，无法对外联络。今年9月30日，陈秋实重新在推特发文，并客串好友徐晓冬在YouTube的节目，直播中他的神态愉悦，但身形明显略瘦，提到这段经历时已淡出政论圈，仅简单表示有的能说，有的不能说，懂得都懂。
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新疆旅游 警方逮捕
2018年年底，长期旅美的中国摄影师卢广到新疆旅游时，与家人失去联系，而在他消失一个多月后，家人接到消息证实卢广已被喀什警方逮捕。当时警方并未提供家属任何书面通知，也没有告知卢广被捕的原因。卢广长期透过摄影纪录中国社会底层人民及环保议题，致力借着摄影聚焦跟关注各种议题。2019年9月9日，卢广的妻子透过推特表示，卢广已于几个月前获释返家，一切平安。但有熟悉卢案的人士表示，卢妻受到了警方的压力。
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部长失踪 妻子报案
2018年10月初，居住在国际刑警组织总部所在地法国里昂的前国际刑警组织主席孟宏伟的妻子向法国警方报案，称孟宏伟9月底去北京出差后就失踪了。10月7日，孟的妻子在里昂举行新闻发布会向国际社会求救。同一天，中共中央纪委国家监委网站发布消息，"公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查"。次年3月，孟宏伟被开除出党。去年1月，孟宏伟以受贿罪被天津市第一中级人民法院一审判处有期徒刑13年6个月，并处罚金人民币200万元。
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被单蒙头 轮椅推走
据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。
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“不能履职” 安邦不安
2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。
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“私募一哥” 锒铛入狱
中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。
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富商徐明 猝死狱中
2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。
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“协助调查” 内容不明
金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。
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失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人
失踪五周 现身履职
《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。
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失言、失宠、失足、失踪？ 那些曾“被消失的”中国各界名人
严厉封杀 秘密关押
2011年4月3日，中国艺术家艾未未准备经由香港至台湾筹备他的个人艺术展，但在北京首都国际机杨被北京警方带走。这之后他被秘密关押81天并接受警方调查。后来中国官方称，由于艾未未认罪态度良好、积极配合警方调查，加之身患慢性疾病，最后以“取保候审”名义将其释放，宣布艾“实际控制”的发课文化发展公司需补交1522万元税款和罚金。《纽约时报》报道称，从2011年4月3日至2015年7月，中国大陆当局无理由、无手续扣押艾未未护照。