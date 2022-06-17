消息人士：蚂蚁集团将被处以超10亿美元罚款

（德国之声中文网）据路透社报道，多名消息人士表示，监管机构中国央行一直在推动蚂蚁集团的改革，并在过去几个月里一直与蚂蚁集团就罚款事宜进行非正式沟通。一位消息人士说，政府计划在今年晚些时候与其他监管机构就蚂蚁集团的改革进行更多讨论，并最快在明年第二季度宣布罚款。

消息人士还称，对蚂蚁集团的罚款可能会集中于违规进行 "无序资本扩张"，以及自由商业行为导致金融风险。罚款金额可能超过10亿美元。这将是今年7月打车公司滴滴出行被罚款12亿美元之后，中国对互联网企业最大的一笔罚款。去年4月，蚂蚁集团相关联的公司--电子商务巨头阿里巴巴集团因被控违反《反垄断法》而被开出182.28亿元人民币（27.8亿美元）的罚单，创下了历史纪录。

对蚂蚁集团处以罚款后，该公司有望获得期待已久的金融控股公司牌照，从而再次寻求增长，并最终恢复上市计划。

消息人士表示，蚂蚁集团所在地杭州的央行地方支行于今年6月收到了蚂蚁集团成立金融控股公司的申请。不过，四位消息人士表示，在中国明年重新任命国务院总理等政府高官之前，不太可能最终确定对蚂蚁集团的处罚。现年64岁的央行行长易纲可能在明年满65岁后正式退休。

2021年的中国科技企业：内外交困 科技股受创 在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

2021年的中国科技企业：内外交困 反垄断和数据安全 自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

2021年的中国科技企业：内外交困 常见特征 有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

2021年的中国科技企业：内外交困 科技“大佬”跌下神坛 不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

2021年的中国科技企业：内外交困 财富再分配 中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

2021年的中国科技企业：内外交困 双重压力 在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

2021年的中国科技企业：内外交困 遭美国封堵 “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

2021年的中国科技企业：内外交困 连出重拳 美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。



全面打击科技巨头

2020年11月，就在蚂蚁集团创始人、亿万富翁人马云公开批评中国的监管体系扼杀了创新后不久，中国当局对"马云帝国"展开了整肃，其中包括对阿里巴巴展开反垄断调查，以及突然叫停了本将成为全球最大IPO的蚂蚁集团上市计划并督促对其整改。

依照政府的计划，蚂蚁集团将被改造成一家金融控股公司，接受与银行类似的规则和资本要求，同时与国有企业分享其超过10亿用户的数据库。

对阿里巴巴、嘀嘀打车等科技企业的处罚是中国政府全面打击该国科技巨头的一部分，导致这些巨头价值削减了数千亿美元，收入和利润也大幅滑坡。但近几个月来，为了支持因疫情和清零政策受到伤害的经济，中国当局已经软化了对科技行业的打击力度。作为中国最成功、最有影响力的商人之一的马云，数月来基本上从公众视野里消失，今年夏天曾现身西班牙、荷兰等地。

（路透社、美联社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。