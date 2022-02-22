消息人士：蚂蚁金服重新上市出现重大转机

（德国之声中文网）据路透社消息，中国央行已经接受了蚂蚁金服集团成立金融控股公司的申请。三位知情人士透露了上述消息。路透社报道称，这是完成对马云的金融科技业务长达一年之久的整顿，并恢复其股市首秀的关键一步。

2020年10月，马云在上海发表演讲，指责金融监管机构扼杀创新，此后，中国当局取消了蚂蚁集团的首次公开募股（IPO）计划，并对马云的商业帝国进行了打击。

2020年11月，在中国政府的要求下，该公司的股票市场上市计划遭到搁置。当时，该公司的估值约为3150亿美元，计划筹集370亿美元。蚂蚁集团IPO原本将成为全球最大的上市案。

大约一年后，中国央行行长易纲在2021年10月初的一次公开讲话中表态称：中国将加强对线上支付行业的监管，继续遏制互联网平台的垄断行为，保护消费者隐私和数据安全。

央行态度的转变

如今，中国央行对蚂蚁金服的态度据称有所转变。消息人士向路透社透露，中国央行如今接受了蚂蚁金服集团成立金融控股公司的申请。但路透社在相关报道中分析称：“中国央行预计即将批准蚂蚁金服成立金融控股公司，表明这家拥有从支付到财富管理等金融业务的科技巨头正在逐渐摆脱监管的打击。”

从2020年11月蚂蚁金服上市计划遭到搁置，到上述消息传出的2022年6月初，马云旗下阿里巴巴集团在美国股市的价格从2020年10月历史高点的261欧元，一路跌至目前的约100欧元。

路透社曾于6月初引述两名消息人士称，中国中央领导层已为马云的蚂蚁集团恢复上市开了绿灯。有传言称中国证监会成立工作组评估蚂蚁集团重启上市，当时也被视为可能是当局结束高压监管的信号。但随后该消息遭到中国证监会及蚂蚁集团双双否认。有分析称，蚂蚁仍有望在今年内挂牌，以舒缓中国经济与日俱增的压力。

中国加强整顿科技公司 高额罚款 10月8日,中国市场监管总局对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，处以其2020年中国境内销售额1147.48亿元3%的罚款，计34.42亿元。今年4月，阿里巴巴也因实施“二选一”垄断行被处以罚款182亿元，占该企业2019年国内销售额的4%，这张罚单也破了中国反垄断罚款迄今为止的记录。

中国加强整顿科技公司 美团《焚书坑》坑了自己 美团股价自2月份达到历史最高点以来，迄今已经下跌超过1万亿元（1542.8亿美元）。它尤其在对待其送货员和侵犯消费者权益方面受到批评，多次被法庭裁定赔偿合计数百万元。今年4月，美团成为反垄断调查的目标，一个月后，其创始人兼首席执行官王兴发布了唐诗《焚书坑》，被人认为是借古讽今，批评政府和习近平，其股票遭到抛售。

中国加强整顿科技公司 英媒：支付宝将被拆分 据《金融时报》9月消息，中国计划拆分支付宝，并为蚂蚁集团旗下的“花呗”和“借呗”贷款业务另设应用程序。早在今年4月的约谈中，因垄断遭批的蚂蚁集团被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”的连接。据悉，蚂蚁集团答应将能影响到借贷决定的用户数据，交给国家拥有部分控制权的一家全新信用评分合资企业。

中国加强整顿科技公司 支付宝的“厄运”去年底开始 2020年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的港沪IPO计划被叫停。蚂蚁金服的创始人马云、也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人，此前公开批评金融管制规定。后来数月之久马云没有出现在公众视野。这是支付宝“厄运”的开始。

中国加强整顿科技公司 腾讯半年内市值蒸发2.24亿 中国最大的游戏和社交媒体公司腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。今年4月,腾讯因未向反垄断监管机构报告过去的交易而被罚款50万元，7月,该公司合并虎牙和斗鱼的计划被官方叫停。8月，新规禁止青少年每周玩电子游戏超过3小时，冲击公司游戏业务。

中国加强整顿科技公司 滴滴上市刚刚几天 中国打车叫车公司滴滴今年6月30日在纽约首次公开募股后仅数天，便成为当局网络安全调查的目标，其应用程序从应用程序商店被删除，并禁止注册新用户。这一打击令滴滴蒸发市值约370亿美元，或超过募股40%的价值。此外，滴滴处理其数据管理和监测活动手段也受到诟病。据悉，该公司正在与国有西通信息公司进行相关的谈判。

中国加强整顿科技公司 监管部门进驻滴滴出行 今年7月，中国国家网信办宣布，监管部门进驻滴滴出行等7家公司，对其进行网络安全审查。根据网信办最新发布《网络安全审查办法》修订草案，拥有百万以上用户个人信息的科技企业在境外上市前，必须接受官方部门的安全审查。中国网信办还出台了《网络安全三年行动计划》。

中国加强整顿科技公司 海外上市前将数据移交给国家控制的公司 有滴滴的前车之鉴，Keep、喜马拉雅等数家中企取消了赴美IPO的计划。8月，中国监管机构考虑一项新的计划：如果握有丰富数据的公司想在美国上市，就得将其数据管理和监督权移交给第三方最好是国家控制的公司，这样可以有效限制它们将中国国内数据转移到海外的能力。



从科技公司到金融企业的转变

自从上市被叫停以来，蚂蚁金服一直处于被政府和监管机构责令整改的状态。2022年2月，中国监管部门发起了针对蚂蚁金服的新一轮整改行动，要求国有银行申报同蚂蚁金服的相关业务。对和阿裡巴巴旗下蚂蚁金服相关业务的投资风险展开新一轮评估。当时路透社就援引三位不愿透露姓名的内幕人士对报道称，被要求重新评估风险的机构中包括国有银行及其他金融机构。

早在2020年12月，中国央行就向路透社表示，蚂蚁金服正在起草成立一个金融控股公司的计划。以确保旗下所有的金融业务都接受政府监管。蚂蚁金服第一次申请上市时是以一家科技公司的身份。监管部门后来要求它以金融控股公司的身份申请上市，也意味着它所要符合的资本要求以及监管条件和银行类似。

一位消息人士如今向路透社表示：蚂蚁金服的目标是最早于2022年7月发布初步的招股说明书。为此，它正在等待金融监管机构，特别是中国人民银行，对其成立金融控股公司的最后反馈。

同时，蚂蚁金服已经与包括三家国有企业在内的合作伙伴建立合资公司。这样的安排就会允许有国家背景的投资方拥有其关键资产——超过10亿用户数据库的近一半股权，路透社报道称。除此以外，目前监管部门已经建议蚂蚁金服吸收更多的国资方参与控股。一位消息人士表示，如果能够满足上述要求，蚂蚁金服金融控股公司的设立就能够得以通过。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



（路透社、彭博社等）

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