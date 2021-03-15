消息人士：蚂蚁金服数据业务将被整合

（德国之声中文网）据路透社援引三名不愿透露姓名的知情人士报道，多家国有资本背景企业将首次在蚂蚁金服的关键资产中获得相当大的股份。这些合伙人计划建立一家个人信用评分公司。此举将令蚂蚁金服放开对其超过10亿用户的数据宝库的控制，但国企入股后的股权结构将有助于其重启首次公开募股(IPO）。

根据该计划，蚂蚁金服和浙江旅游投资集团有限公司将各自持有该合营企业35%的股份，杭州市金融投资集团有限公司和浙江电子口岸将各自持有略高于5%的股份。其中一位消息人士说，除蚂蚁金服外，唯一的非国有投资者是物流和金融服务公司传化智联股份有限公司的母公司传化集团，持股将达到7%。

将成立中国第三家个人信用评分公司

消息人士称，股东们将向该实体投资约5亿元人民币（7740万美元）作为注册资本，力图在今年10月份就建起中国第三家获得许可的个人信用评分公司。该公司将收集、管理和分析消费者数据，为人们的信用打分，从而将蚂蚁金服的主要业务，即数据业务整合在一起，以便监管。目前，中国有两家个人信用评分公司，分别为百行征信和普道信用。

蚂蚁金服通过支付宝收集了超过10亿用户的数据。其中包括8000万商户。蚂蚁金服旗下的第三方信用评估机构--芝麻信用采用专有算法对个人和小企业的信用进行评分。

像蚂蚁金服这样的大型平台多年来一直不愿意将这些数据分享给由监管机构管理或支持的信用评分公司。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



蚂蚁金服被勒令重组

去年11月，蚂蚁金服370亿美元的首次公开募股（IPO）被监管机构突然叫停。之后蚂蚁金服被勒令重组，拥有蚂蚁金服控股权的阿里巴巴因违反中国反垄断法而被处以创纪录的182.3亿元人民币罚款。马云也从公众视野中消失了近三个月。

今年4月，中国央行表示，在金融监管机构的敦促下，阿里巴巴集团旗下金融科技子公司蚂蚁金服已经制定了“全面可行的重组计划” ，将重组为金融控股公司。蚂蚁金服被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接。

今年6月，中国监管机构批准蚂蚁集团持股50%，共同运营一家新的消费金融公司——重庆蚂蚁消费金融，这被视为蚂蚁金服同意“整顿”后与北京关系缓和的迹象。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。