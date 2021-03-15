消息人士：蚂蚁金服数据业务将被整合

据路透社报道，多家国有资本企业将和蚂蚁金服合资成立一家个人信用评分公司，从而整合蚂蚁金服的数据业务，以便监管。
（德国之声中文网）据路透社援引三名不愿透露姓名的知情人士报道，多家国有资本背景企业将首次在蚂蚁金服的关键资产中获得相当大的股份。这些合伙人计划建立一家个人信用评分公司。此举将令蚂蚁金服放开对其超过10亿用户的数据宝库的控制，但国企入股后的股权结构将有助于其重启首次公开募股(IPO）。
根据该计划，蚂蚁金服和浙江旅游投资集团有限公司将各自持有该合营企业35%的股份，杭州市金融投资集团有限公司和浙江电子口岸将各自持有略高于5%的股份。其中一位消息人士说，除蚂蚁金服外，唯一的非国有投资者是物流和金融服务公司传化智联股份有限公司的母公司传化集团，持股将达到7%。
消息人士称，股东们将向该实体投资约5亿元人民币（7740万美元）作为注册资本，力图在今年10月份就建起中国第三家获得许可的个人信用评分公司。该公司将收集、管理和分析消费者数据，为人们的信用打分，从而将蚂蚁金服的主要业务，即数据业务整合在一起，以便监管。目前，中国有两家个人信用评分公司，分别为百行征信和普道信用。
蚂蚁金服通过支付宝收集了超过10亿用户的数据。其中包括8000万商户。蚂蚁金服旗下的第三方信用评估机构--芝麻信用采用专有算法对个人和小企业的信用进行评分。
像蚂蚁金服这样的大型平台多年来一直不愿意将这些数据分享给由监管机构管理或支持的信用评分公司。
去年11月，蚂蚁金服370亿美元的首次公开募股（IPO）被监管机构突然叫停。之后蚂蚁金服被勒令重组，拥有蚂蚁金服控股权的阿里巴巴因违反中国反垄断法而被处以创纪录的182.3亿元人民币罚款。马云也从公众视野中消失了近三个月。
今年4月，中国央行表示，在金融监管机构的敦促下，阿里巴巴集团旗下金融科技子公司蚂蚁金服已经制定了“全面可行的重组计划” ，将重组为金融控股公司。蚂蚁金服被要求断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接。
今年6月，中国监管机构批准蚂蚁集团持股50%，共同运营一家新的消费金融公司——重庆蚂蚁消费金融，这被视为蚂蚁金服同意“整顿”后与北京关系缓和的迹象。
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路透社报道称，中国监管机构在与蚂蚁集团的会议中暗示，让马云脱手蚂蚁集团股份并放弃控制权有助该集团通过北京的业务审查，而蚂蚁集团正在研究让马云退出的各种选项。蚂蚁集团则否认考虑出售马云股权的说法。