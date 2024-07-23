消息人士：英伟达将推最新芯片中国特供版

路透社引述消息人士称，鉴于美国对华技术出口限制，英伟达将推出其最新人工智能芯片的中国特供版。

（德国之声中文网）路透社周一（7月22日）引述多名知情人士称，英伟达（Nvidia）与中国营销伙伴浪潮（Inspur）共同开发的特供芯片将于2025年第二季度投放市场。英伟达不愿就此表态。

中国媒体澎湃新闻周一报道，浪潮信息回应称，该消息不属实。不过，澎湃新闻引述业内人士称，尽管浪潮信息否认合作，英伟达开发中国版定制芯片并不意外。

今年年初，人工智能芯片的世界市场领头羊英伟达推出顶尖产品B200型Blackwell，将于未来数月投入量产。据称，B200比此前的产品快30倍。消息人士称，英伟达计划推出的缩水版中国特供产品B20旨在保持面向中国竞争对手的优势地位。特别是华为和腾讯正在争夺这家美国企业在华的市场份额。

过去数年，英伟达共开发三款特供中国市场的人工智能芯片，最初符合美国的出口限制。但随着限制措施更为严格，这些芯片部分也不允许再运往中国。专家估计，美国政府还将继续扩大限制措施。上一个财政年度，在中国的收入占英伟达企业总销售额的比例从两年前的26%降至17%。

英伟达在中国市场目前最顶尖的产品是H20芯片。研究机构SemiAnalysis预计，该企业今年有望向中国客户交付逾100万颗H20芯片。其销售额将超过120亿美元。

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（路透社）

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