消息人士：美国将再给华为90天

（德国之声中文网）消息人士称，为此所需的"临时通用许可证"（temporary general license）将延长90天。

今年5月，在将华为列入黑名单后不久，美国商务部允许华为继续购买美国产品，以最大限度减少对现有消费者的影响。这一购货协议期限90天，8月19日到期。若协议得以延长，意味着这家中国企业将继续保持其运行现有通信网络的能力，并获得最新升级软件。

消息人士表示，该许可证已成为美国与中国贸易谈判中的一个重要筹码，相关背景扑簌迷离，下周一到期前，延长许可期限的决定仍有可能改变。其中一名消息人士称，美国总统和中国主席习近平本周末将通电话，华为会是议题之一。

华为方面未立即表态。中国外交部也未立即回应路透社的询问电传。

今年早些时候，美国商务部将华为列入黑名单，禁止其购买美国产品。这被视为全球最大的两个经济体之间贸易冲突的严重升级。美方称，这家中国企业与有损于美国国家安全和外交利益的活动有染。根据黑名单卷宗，美国联邦法院正审议一桩有关华为涉嫌违反对伊朗制裁案。华为已对此提起反诉，表示无罪。该卷宗还指控华为涉嫌从事"电信欺诈"和"妨碍司法"行为。

美方同时称，中国可使用华为手机及其网络设备刺探美国公民。华为一再予以否认。

作为全球最大的电信装备商，华为仍有赖于在无需追加申请特别许可的情况下购买美国部件，制造新产品。

很多华为供应商要求获得对之供货的特别许可。上月底，商务部长罗斯（Wilbur Ross）对记者表示，他已收到50多份申请，并预期还会有更多申请。

华为2018年用于购买部件的总支出超过700亿美元，其中110亿流向美国企业，其中包括高通、英特尔及微软。

周五晚些时候，美国商务部拒绝就相关报道置评，但提及罗斯本周一在CNBC电视公司的一番表态。罗斯当时表示，直到下周一，现有的"临时通用许可证"仍有效。在被问及该许可证是否会延长时，他回答道："在星期一那天，我会很高兴让您得到最新消息"。

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凝炼/石涛（路透社）

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