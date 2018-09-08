 消息人士：特朗普已指示加征对华2000亿关税 | 经济纵横 | DW | 15.09.2018

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经济纵横

消息人士：特朗普已指示加征对华2000亿关税

路透社从消息人士处获悉，特朗普已经指示其助理着手再对2000亿美元中国商品加征关税，但具体时间尚不清楚。彭博社稍早前则报道，尽管美国财政部长努钦试图就解决贸易战而重启与中国的磋商，但是特朗普仍旧一意孤行。

Washington Präsident Trump schimpft vor Sheriffs (Getty Images/AFP/N. Kamm)

(德国之声中文网) 路透社指出，一旦特朗普决定对2000亿美元中国商品加征关税，北京方面很可能会推出相当规模的反制措施。

特朗普指示加征对华关税的消息是在美国当地时间周五下午传出的。当时，亚洲、欧洲股市已收盘，而仍在交易中的美国股市立刻中止了此前"美中有望重启谈判"消息带来的上涨势头，转而下跌。

DW.COM

近年来，中俄领导层高频交往，中国官方称两国关系「处于历史最好时期」。在中美贸易战的背景下，一些观点认为，中俄正在联合抗美。针对这些说法，德国之声采访了复旦大学的俄罗斯问题专家冯玉军教授。 (14.09.2018)

华盛顿正凖备对价值2000亿美元的中国商品徵收关税。中美贸易战随时可能再升级。兵戎相见前，双方传出将再次谈判。第五轮磋商讨论会有实际结果吗？ (14.09.2018)

在与西方关系走低的背景下，互为邻居的俄、中两个大国计划在商贸交易中更多使用本币。而欧委会主席容克在欧盟国情咨文报告中也呼吁欧盟在贸易问题上保持一致，强化欧元地位。 (12.09.2018)

在中美贸易战面临全面升级的关键时刻，来自中国的最新统计数字却显示，中美贸易顺差创下了历史新高。就在一天前，特朗普威胁说，要对全部中国出口美国的商品加征关税。而北京方面威胁的反制措施也同样规模空前。 (08.09.2018)

美国东部时间周五（9月7日）凌晨，特朗普政府就2000亿美元中国商品加征关税事宜的公众咨询期正式结束。理论上，美国可以立刻对此开征关税。 (07.09.2018)

就在短短几天前，美方刚刚就贸易战释放出和解的信号。白宫首席经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 周三(9月12日)表示，特朗普政府已邀请中国官员重启贸易谈判。不过，特朗普立刻通过推特表示，美国"没有面临必须与中国谈判的压力，而是中国面临压力。美国市场在增长，中国市场在崩溃。美国很快就能获得数十亿的关税收入，并且将生产转移回美国国内。我们走着瞧。"

中国外交部在周五上午(9月14日)召开新闻发布会，指出贸易战"解决不了问题，只会损人害己"。发言人耿爽说，伤敌一千，自损八百，"讨论谁损失一千、谁损失八百没有任何意义"。

中美贸易全面"中招"？

就在一星期前，中国海关总署公布的最新数据显示，处于贸易战阴影下的中国，其对美贸易顺差依然创下了历史新高。

9月7日凌晨，特朗普政府就2000亿美元中国商品加征关税事宜的公众咨询期正式结束。当天，他就已经威胁说，正在讨论中的2000亿美元可能很快就会实施，"要看他们的表现。在某种程度上，这取决于中国。"而北京方面则宣布，如果美国真动手，就将再出台针对额外600亿美元美国商品的反制措施。不依不饶的特朗普还说，美国已经准备好对另外的价值2670亿美元的中国商品加征关税："这会让等式的两边发生改变。"

根据美国商务部的统计，2017全年，美国对中国出口货物1303.7亿美元，中国对美国出口5056亿美元。两个月前，美国对首批500亿中国商品的附加关税已经正式开征，如果此次再对2000亿美元以及随后的2670亿美元商品加征关税，就意味着全部中国对美出口产品都受到美国的惩罚性关税影响。这其中也包括许多在中国设立生产基地的美国企业。

Lawrence Kudlow - Trumps zukünftiger Wirtschaftsberater (picture-alliance/AP Photo/S. Wenig)

库德洛不久前刚说，特朗普要和中国重启谈判

而中国此前已经实施了针对600亿美元美国商品的报复性关税措施，如果新一轮反制措施再出台，也将意味着几乎全部1300亿美国对华出口商品都受到影响。由于产业链全球化的缘故，许多其他国家也会受到这一规模空前的中美贸易争端的冲击。

文山/王凡/(路透社、彭博社)

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