 消息人士：特斯拉搁置扩建上海超级工厂计划  | 经济纵横 | DW | 11.05.2021

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经济纵横

消息人士：特斯拉搁置扩建上海超级工厂计划 

熟悉内情人士告知路透社，美国电动车翘楚特斯拉暂停实施扩建其上海生产基地的计划，主要原因是美中贸易冲突带来的不稳定性。 

China Automobilindustrie l Tesla Gigafactory 3 in Shanghai

特斯拉上海超级工厂

（德国之声中文网）鉴于美国前总统特朗普时代实施的对进口自中国大陆的电动汽车征收25%关税规定依旧生效，特斯拉考虑减少在华生产的整车份额。目前，上海超级工厂生产出口欧洲的 。  

知情者称，特拉斯曾打算扩建其上海厂，供应美国。目前，上海超级工厂年产量可达50万辆。

然而，3名熟悉内情的人士告知路透社，今年3月，特斯拉放弃购买上海厂对面一块土地，而目前的工厂继续按部就班发展。上海市行政当局对相关置评要求未予回应。特斯拉上海生产基地内尚有空地。该块土地原计划用于盖建生产设施，现用作停车场。 

  • China Auto Shanghai 2021 | Tesla

    2021上海汽车展 值得关注的亮点

    争议维权

    一位身穿特斯拉Logo，旁边写着“刹车失灵”的女士顺利成为了此次上海车展上最受关注的焦点。在她成功引起现场围观，并经过一段激烈的拉锯战后,该女士被工作人员直接抬走。随后上海警方通报这位张姓女士因扰乱公共秩序被处以行政拘留五日。她留下的，是这依旧热闹的特斯拉展台和公众对已经被神话的特斯拉电动车的质疑。

  • China Auto Shanghai 2021 | NIO eT7

    2021上海汽车展 值得关注的亮点

    中国特斯拉

    实话说，如今在中国大陆，不买特斯拉，你还有很多其它相当不错的选择。比如这辆价格只有特斯拉同类车型大约一半，但在性能、续航和技术上把现有的特斯拉同类款都甩出几条街的蔚来ET-7。起死回生，强势回归的“中国版特斯拉”蔚来今年年初推出了这个车型。观众如今在上海车展上有了近距离接触它的机会。

  • China Auto Shanghai 2021 | Li Xiang One

    2021上海汽车展 值得关注的亮点

    良心理想

    说到蔚来，也就不得不说一下紧追其后的理想汽车。这是近些年中国电动豪华车产业“大跃进”的另一个重要成员。由之前汽车信息网站“汽车之家”创办人李想打造的这家公司，主旨是生产“没有续航里程焦虑”的中大型SUV。如今在上海车展上展出的这辆理想ONE，让客户连选择配置的焦虑都没有了。全系仅有一种配置，售价32.8万元人民币。

  • China Automesse Auto Shanghai

    2021上海汽车展 值得关注的亮点

    德国车商不缺席

    定义未来电动车，德国车商可不愿意把这个事情拱手让给特斯拉和中国车商。奔驰在此次上海车展上，又拿出了纯用来吸睛的Vision AVTR概念车。没错，名字里的Vision，代表的是未来远景的意思。也就是说，你能够从这辆车上窥探到一点点奔驰未来设计的走向，但也仅仅就是一点点而已。

  • Mercedes-EQ, EQS 580 4MATIC

    2021上海汽车展 值得关注的亮点

    豪华豪华再豪华

    对于奔驰粉来说，更具有现实意义的是这辆在上海车展上首发的EQS，也就是奔驰最高豪华级别的纯电动车，直接对标旗下的S系列。外观虽然看上去平平，内饰确是豪华豪华再豪华。选择在上海首发，也能看出奔驰把中国豪华车市场这条大腿抱的有多紧。

  • China Auto Shanghai 2021 | Huawei Polar Fox Alpha S

    2021上海汽车展 值得关注的亮点

    华为的新业务

    中国的汽车市场已经火爆了20年，如今电动车和自动驾驶又有让市场继续火爆20年的潜质。对于在芯片和5G领域屡屡受创，时刻站在风口浪尖的华为来说。智能汽车部件制造已经成为该公司定义的新业务重点。北汽集团的这辆ARCFOX极狐就是华为自动驾驶技术的首批应用，搭载了3颗华为开发的激光雷达，可以实现L3极以上的自动驾驶，也就是快要淘汰司机的自驾级别。

  • China Auto Shanghai 2021 | Hongqi

    2021上海汽车展 值得关注的亮点

    豪华中国风

    说到豪华车市场，中国车商也早就嗅到了其中丰厚的利润和给品牌带来的助推功效。红旗作为中国最传统，最具代表性的自产豪华车品牌，早就走出了“中南海特供”的范畴，面向整个中国市场不断推出价格诱人的豪华车型。这辆看上去像极了电影里“坏人座驾”的名为L-Concept的SUV，是这个红色品牌最新当家花旦。

  • Messebanner Auto Shanghai 2021

    2021上海汽车展 值得关注的亮点

    拥抱变化

    是今年上海国际汽车展的主题。作为全球最早基本摆脱新冠疫情困扰的国家，汽车行业，尤其是智能电动车行业是助力中国在后疫情时代经济复苏的主要推动力之一。同时据业内人士透露，中国汽车产业已经在全面探寻包括氢能源在内的，未来可能替代电动汽车的更新换代技术。


 

路透社） 

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