 消息人士：海航欲从德意志银行撤股 | 经济纵横 | DW | 07.09.2018

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经济纵横

消息人士：海航欲从德意志银行撤股

据《华尔街日报》周五（9月7日）援引知情者的报道，作为德意志银行大股东的中国海航集团将大幅减持其股份。

USA - Deutsche Bank - New York (picture-alliance/AP Photo/M. Lennihan)

德意志银行或失去海航这个大股东？

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2016年，海航集团在纽约买下了第三大道850号大楼。地产大亨特朗普所拥有的特朗普大楼就在几个街区外的不远处。如今，特朗普成为了美国总统，而外国投资委员会正准备以国家安全为由对海航拥有的这栋房产进行审查。 (10.08.2018)

海航集团过去三年来，一直是媒体关注的焦点。但对于其周二突然离世的董事长王健，外界掌握的资讯却非常有限。 (05.07.2018)

据海航集团发布的消息，该集团联合创始人、董事长王健，在法国公务考察时跌落，伤重不治于7月3日去世。据法国警方人士称，这应该是一场意外事故。 (04.07.2018)

海航董事局董事长王健身亡恰逢该企业的困难时期。这家跨行业的集团失去了海内外扩张以及债务清理的主要决策人。 (09.07.2018)

（德国之声中文网）德意志银行和海航发言人对相关报道没有发表评论。部分金融界人士对该报道不以为然。一位知情者向路透社表示："对此根本没有任何迹象。"这位人士说，但是迫于北京政府的压力，也不能完全排除海航采取一些动作的可能性。德意志银行股票的早市交易下降了大约1个百分点。海航上次在德意志银行的最高持股率为7.6％

最近几年，海航进行巨额投资收购了多个西方企业，其中包括航空公司和连锁酒店。最近一段时间，海航迫于出资方和中国政府的压力退出了部分投资。

年初起，海航逐步减持其在德意志银行的股权，因此海航一旦从德行完全撤股并不令人完全感到惊讶。据《华尔街日报》报道，海航准备在今后的18个月内逐步撤出其在德意志银行的股份。为海航管理其德意志银行股份的瑞士银行周五对相关报道没有表态。

债台高筑的中国海航集团成立于1993年。公司的正式名称为海南航空公司，是中国的第四大航空公司。在其公司创始人王健数周前意外死亡之后有报道称，海航将在今后数月继续与债权人进行所商定的公司部分出售事宜。

China HNA Vositzender Wang Jian (picture-alliance/dpa/G. Lin)

海航前董事长王健7月在法国意外死亡

据路透社的统计，海航今年同意出售的部分公司、房地产和其它资产总额超过160亿美元。海航拒绝透露其欠债数额。因公司资产缺乏透明度而一再受到指责的海航在纽约设有一个基金会，在中国也设有一个基金会，二者共持有公司52%的股权。

李京慧/凝炼（路透社）

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