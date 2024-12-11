消息人士：泽连斯基会晤特朗普时强调需安全保障

路透社引述两名消息人士称，12月7日，泽连斯基在特朗普胜选后与其首次会晤中，向其解释了如果进行任何终战谈判，乌克兰都需要安全保障。

（德国之声中文网）法国总统马克龙在巴黎主持了这一会晤。此前特朗普有关迅速结束冲突的表态，令基辅忧虑这可能会建立在俄罗斯提出的条件之上。

路透社共采访五名消息人士。其中四人表示，泽连斯基、特朗普与马克龙35分钟、没有顾问人员参加的谈话中，并未讨论任何和平愿景的具体细节，但特朗普重申希望立即停火，迅速进行终战谈判。

一名消息人士称，特朗普表现出友好、尊重和开放的态度，似乎专注在倾听上。

近来数月俄罗斯在乌东部顿巴斯地区持续向前推进，并在夜间对乌城市进行无人机袭击。

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一名乌克兰总统办公室的消息人士表示："会晤中谈及一些要点--比如，谈及和平需要保障，因为单有停火是不够的。如果没有恰当的保障，普京可能破坏停火，正如他过去做过的一样。"

在问及特朗普如何反应时，这名消息人士表示："他正在思考所有细节。"

与特朗普关系靠近的数名官员表示，他安排此次会晤，以建立个人关系，这是他进行外交活动的关键。

一名乌克兰官员向路透社表示，泽连斯基认为普京在国际上害怕的仅有特朗普、或许还有中国，任何持久的和平都需要华盛顿"真正强硬"。

特朗普曾多次指责欧洲在援助乌克兰方面付出不足。

两名消息人士称，马克龙在会晤中表示，欧洲已经做了很多来支持乌克兰，也愿意与美国更均等地分担安全责任。

另一名官员称，马克龙与泽连斯基试图向特朗普解释，2024年普京的处境与2017年特朗普在任时已大不相同。

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这名官员补充说，叙利亚总统阿萨德的迅速倒台以及这对该国盟国俄罗斯的打击，也意味着在未来的和平努力中，应对莫斯科采取更强硬的立场。

"主要是向特朗普进行解释，而不是向他施压"，这名官员说。

（路透社）

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