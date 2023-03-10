消息人士：沙利文与王毅上周通话

（德国之声中文网）彭博社报道称，据消息人士透露，上周五（3月24日）白宫国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）与中共政治局委员、中共中央外事工作委员会办公室主任王毅举行了电话通话。

白宫发言人没有对这一消息发表评论。中国外交部发言人毛宁3月29日在例行记者会上回应相关提问时回答说：“中美之间保持着必要的沟通，但是关于你的具体问题，我们没有可以提供的信息。”

彭博社表示，消息人士不愿意透露自己的身份，因为沙利文与王毅之间进行的是一场私人谈话。

今年3月13日，美国总统拜登在公布与澳大利亚和英国达成的核动力潜艇项目后透露，他预计很快就会与中国国家主席习近平通话，但他没有透露通话的时间。

2月，中国的一只疑似间谍气球飞跃美国领空，造成原本紧张的美中关系进一步恶化。美国国务卿布林肯原定访问北京的行程也临时取消。当时拜登表示，他希望就中国高空气球飞过美国领空一事与习近平交谈，但是此后并没有两人进行过通话的消息报道出来。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



白宫国家安全顾问沙利文不久前也曾表示，美国想要重建与中国定期沟通的管道，竞争需要对话和外交。

中国外交部发言人汪文斌对此回应表示，中美之间保持着必要沟通。“我们认为，沟通的价值和意义在于增进理解、管控分歧，不能为沟通而沟通”。他强调说：“美方应当拿出诚意，同中方相向而行，以实际行动推动中美关系重返正轨。”

上周，白宫国家安全委员会发言人柯比表示，美国和中国正在讨论美国财政部长耶伦（Janet Yellen）和商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）访华的可能性。他说，各方正在进行积极的磋商。

他还强调，国务卿布林肯仍有可能访华。他说：“那次访问被推迟了，但没有取消。我们希望将此行重新提上日程。”

柯比补充说：“重要的是美中之间的沟通渠道一直得以保持畅通，尤其是现在如此高度紧张的时期。”

彭博社指出，由于台湾总统蔡英文出访中南美洲过境美国，所以白宫方面预计在蔡英文返台前，拜登与习近平之间的通话不会成行。

美国国务院亚太副助卿华自强（Rick Waters）上周访问了中国香港、上海、北京等地。他也是美国国务院新近成立的“中国事务协调办公室”（“中国屋”，China House）的负责人。中国媒体使用了美国国务院亚太副助“低调”访华的描述方式。《南华早报》援引学者分析称，华自强此行是中美双方“工作层级沟通”的一部分。美国国务院官员通过与中方接触、咨询意见，或将为美国国务卿布林肯安排访华铺路。

如果美眾院議長麥卡錫訪台...

台湾总统结束对中美洲访问返回台湾前，将在美国洛杉矶过境，外界预计她将在那里与美国众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）会面。

中国大陆国台办29日举行的例行记者会上，国台办发言人朱凤莲回应说：“蔡英文‘过境’，不是老老实实待在机场或宾馆，而是以各种名目要同美国政府官员、国会议员接触，搞美台官方往来，与外部反华势力勾连。她如果与美众议长麦卡锡接触，将是又一起严重违反一个中国原则和损害中国主权和领土完整，破坏台海和平稳定的挑衅，我们对此坚决反对，必将采取措施坚决回击。”

她还强调，“我们敦促美方严格恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不安排蔡英文‘过境’窜访甚至与美官方接触，以实际行动兑现不支持‘台独’的严肃承诺”。

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