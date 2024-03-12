消息人士:李强取消在高层论坛上与全球总裁会晤

（德国之声中文网）自2000年以来，北京每年在钓鱼台国宾馆组织高级别的中国发展论坛。传统上，这是全球大企业负责人与中国政治决策者会面讨论外商投资的机会。经常出席的外企代表包括苹果总裁库克、桥水基金总裁达利欧（Ray Dalio）等。

论坛每年的一个核心环节是，中国总理与企业总裁出席座谈会，交流意见，提出问题。三名消息人士称，尽管李强仍计划出席3月24－25日的该论坛，但不会主持这一座谈会。

三名消息人士同时表示，最终的日程还在确定中，可能会有变动。

这一消息的传出，正值中国上周宣布，今后两会取消总理记者会环节。总理记者会原本是备受关注的经济和政策事件。一些观察人士认为，取消该环节显示中国正日益封闭内向和集权。

去年李强还曾主持该座谈会

去年初，李强还曾在中国发展高层论坛上主持他任内首次与外国企业总裁的公开会面。据《华尔街日报》见到的一份名单，出席当时座谈会的大公司包括高通、强生、辉瑞、雅培、奔驰、宝马、壳牌、嘉能可、力拓等。

当时李强就任总理不到一个月。据中国外交部公布的信息，李强在座谈会上表示，中国将坚定不移地扩大对外开放。

2023年，李强在一系列与外商领袖的会面中反复重申这一表态。今年初的达沃斯世界经济论坛上，李强还与摩根大通总裁戴蒙（Jamie Dimon）、美国银行总裁莫伊尼汉（Brian Moynihan）等共进私人午餐。

尽管中国领导人的公开讲话欢迎外资，但对外商而言，中国推出更广泛的反间谍法、对咨询公司、尽职调查公司展开突击搜查、限制原材料出口则发出与之矛盾的信号。疫情后低于预期的经济复苏也压低了商业气氛。

中国商务部上月的数据显示，1月中国吸引外资同比下降11.7%，至1127.1亿元（约合157亿美元）。

（路透社等）

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