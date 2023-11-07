消息人士：普京将在2024年后继续执政

（德国之声中文网）路透社11月6日援引六位消息人士称，俄罗斯总统普京已经决定参加2024年3月的俄罗斯总统选举。

一位知情人士对路透社说，“决定已做出，他（普京）将参选。”另一位熟悉克里姆林宫想法的消息人士证实，这一决定已经做出，普京的顾问们正在为他参选做准备。另有三名消息人士也称，普京已决定参加2024年3月的总统选举。

由于事件的敏感性，这些消息人士都是匿名接受路透社的采访。

其中一位消息人士说，几周内会有一个精心安排的暗示，证实了俄媒《工商日报》上个月的报道。

虽然许多外交官、情报人员和官员们都表示他们预计普京将终身执政，但直到现在，普京竞选连任的计划还没有得到官方证实。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）说，普京尚未就此发表评论，并补充说：“竞选活动尚未正式宣布。”

普京在6月平息了瓦格纳雇佣军兵变后，开始着手巩固其在安全部队、武装部队和莫斯科以外地区选民中的核心基础，而瓦格纳雇佣军则已被牢牢控制住。

近几个月来，俄罗斯国防、武器和整体预算支出激增，普京也多次公开露面，包括在一些俄罗斯地方区域。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3日，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



战争中的俄罗斯

现年71岁的普京在1999年的最后一天接任叶利钦、出任俄罗斯总统，他担任总统的时间已超过了自斯大林以来的任何一位俄罗斯统治者，甚至超过了勃列日涅夫18年的任期。

外交官们说，如果普京再次参选，目前没有可以给他带来真正威胁的对手。普京的支持率高达80%，他也拥有俄罗斯国家以及官媒的支持，几乎没有主流公众反对他继续执政。

然而与此同时，普京面临着自戈尔巴乔夫以来最严峻的挑战，而三十多年前的戈尔巴乔夫面对的是摇摇欲坠的苏联。

俄罗斯对乌克兰的侵略战争引发了自1962年古巴导弹危机以来俄罗斯与西方最大的对抗，而由此导致的西方制裁也给俄罗斯经济带来了几十年来最大的外部冲击。

俄政府的计划草案显示，自战争爆发以来，俄罗斯通货膨胀加速，卢布下跌，到2024年，国防开支将占俄罗斯总预算开支的近三分之一。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 无人生还 据俄罗斯联邦航空署消息，一架私人飞机8月23日从莫斯科飞往圣彼得堡途中，在莫斯科以北 100 多公里的特维尔（Tver）地区的附近坠毁，机上10人全部丧生，普里戈津及其助手、瓦格纳集团指挥官乌特金（Dmitry Utkin）也在乘客名单之中。瓦格纳所经营的Telegram频道“灰色地带”证实了普里戈津的死讯。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 疑云重重 然而，外界对普里戈津是否的确在这架飞机上仍有疑问。对于这一死讯，俄罗斯官方亦未发布确认消息。坠机是意外事故还是像某些人推测的那样是报复谋害？各种猜测众说纷纭。这一事件让不少中国网民联想到了坠机于蒙古的中国前第二号领导人、毛泽东的接班人林彪。二人都曾是重兵在握的权势人物和独裁者的亲信，又因被控谋反而失宠，最后死于坠机。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 杀鸡儆猴？ 美国总统拜登对坠机事件的反应是：“我不知道到底发生了什么，但我并不感到意外。”波兰外交部长拉乌亦表示：“被普京认定为对其权力构成威胁的政治对手，是不会自然死亡的。”乌克兰总统顾问波多利亚克在社交媒体平台X上称，普京“显然会用普里戈津来杀鸡儆猴”。 图为圣彼得堡市民自发纪念他们心目中的英雄普里戈津。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 从同乡到主仆 普里戈津（左）于1961年出生于列宁格勒，即现在的圣彼得堡，与普京是同乡。据报道，普里戈津年轻时曾因抢劫罪和欺诈罪入狱9年。苏联解体后，他在家乡成立了一家餐饮公司，后来得到机会为克里姆林宫提供服务。他也因此被戏称为“普京的厨子”。借助与莫斯科高层的联系，普里戈津建立起了盈利丰厚的商业网络。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 瓦格纳雇佣军 2014年，普里戈津成立了私营军事公司瓦格纳集团。瓦格纳雇佣军于 2014 年首次介入乌克兰战事，帮助俄罗斯非法吞并克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，瓦格纳军团在乌克兰东部激战中的战斗力成为克里姆林宫的重要军事资产。兵源来自俄罗斯退役官兵、警察以及希望提前获释的囚犯。此外，瓦格纳集团在叙利亚和马里的军事冲突中也扮演着角色。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 与军方的矛盾 今年以来，普里戈津一再指责俄罗斯军方领导指挥不当、贪腐自私、克扣瓦格纳军团的武器弹药。在乌克兰东部的巴赫穆特战役中，瓦格纳的部队对俄军攻占这座城市发挥了关键作用（图）。普里戈津则痛斥高层无能造成无谓的损失，让他的士兵成为炮灰。但他的矛头仍是指向国防部长绍伊古以及俄军总参谋长格拉西莫夫，而并没有针对普京本人。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 戏剧性兵变 2023年6月213日，普里戈津在乌克兰南部宣布倒戈，并接管了当地俄罗斯军方指挥部，紧接着挥兵北上，直指莫斯科。然而不到24小时后，在距离莫斯科200公里时，普里戈津命令部队掉头，返回营地。白俄总统卢卡申科声称在普京的同意下，与普里戈津达成一项协议，后者同意放弃兵权，前往白俄罗斯。

普里戈津：厨子出身的军魔头死于非命？ 踪迹成谜 自这场短命哗变之后，普里戈津的下落一直备受瞩目。人们始终没有看到他人在白俄罗斯的证据。网络上则一再有人声称在圣彼得堡看见了普里戈津。与此同时，瓦格纳军团虽然宣布撤出了巴赫穆特，但仍继续在俄罗斯招兵买马。8月21日在Telegram上流出的一段视频中，普里戈津身穿迷彩军服，手持机枪出现在一个疑似位于非洲的沙漠地带。兵变之初，就有分析认为，普里戈津的人身安全自此无保，因为普京不会放过这样一个“背叛者”。



然而，对普京继续执政最大的直接威胁出现在今年6月份，当时俄罗斯强大的雇佣军首领普里戈津（Yevgeny Prigozhin）领导了一场短暂的兵变。普里戈津在兵变后两个月死于一场空难。普京此后利用国防部和国民警卫队扩大了对瓦格纳残余部队的控制。

西方将普京视为战犯和独裁者，认为他领导俄罗斯进行了帝国主义式的土地掠夺，削弱了俄罗斯，同时团结了西方与乌克兰，使北约重新获得了使命感。

但普京则声称，这场俄乌战争是与美国更广泛斗争的一部分。他表示，美国的目的是分裂俄罗斯，攫取其丰富的自然资源，然后转而与中国算账。

一位消息人士对路透社说：“俄罗斯面对的是西方联合力量，因此不宜进行重大改变。”

然而，对一些俄罗斯人来说，这场战争暴露了后苏联时期俄罗斯的弊端。被监禁的俄罗斯反对派政治家纳瓦尔尼（Alexei Navalny）表示，普京把俄罗斯带入了一条通向毁灭的战略死胡同，建立了一个由腐败的佞臣组成的脆弱体系，最终留下的将是混乱而非稳定。

俄罗斯最受尊敬的人权运动人士之一奥尔洛夫（Oleg Orlov）今年7 月告诉路透社：“俄罗斯正在倒退。”

他说：“我们离开了共产主义极权主义，但现在又回到了另一种极权主义。”

（路透社）

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