消息人士：拜登政府掌握证据中国国企与俄罗斯暗通款曲

（德国之声中文网）彭博社引述一些知情人士的消息称，拜登政府已经向北京方面提出的证据表明，中国一些国有企业可能向侵略乌克兰的俄罗斯提供支援。拜登政府试图确认北京方面是否对此知情。

消息人士没有透露中国国有企业具体向俄罗斯提供了哪些支援，只称这些援助包括经济援助在内且是非军事性的，但是没有回避美国及其盟友对俄罗斯实施的制裁。

美国国家安全委员会和中情局都拒绝对此消息发表评论。中国驻美大使馆也没有回复彭博社的两封邮件问询。

去年7月15日《华尔街日报》发表的一篇独家报道曾则指出，中国企业仍在向俄罗斯出售一些可以用于军事用途的产品，这些产品是俄罗斯在乌克兰战场上所需要的。

该报道称，中国出口到俄罗斯的微芯片等其他电子原件，以及其他的原材料，其中部分可以用于军事用途。自从乌克兰战争爆发之后，这些产品的出口量有所增加，这给西方国家在经济上孤立俄罗斯的努力带来了更多困难。

该报道还指出，中俄之间在芯片和其它具有潜在军事用途的零部件方面的贸易所涉及的企业既有小型私营公司，也有大规模的国有企业。由于数据不完整，加上各种子公司和中间商的网络错综复杂，难以追踪所有活动。

乌克兰战场上的大疆无人机

彭博社发表的最新报道中指出，如果拜登政府确定中国政府参与或默许这些国有企业的行动，华盛顿方面将被迫决定在多大程度上进行反击。目前美国试图在稳定与北京关系、限制中国获得高端芯片以及在台海问题上与中国对抗等不同层面找到平衡，而如果北京真的对于中国国有企业向俄罗斯提供援助的行动知情，那么这可能为美中关系带来新的矛盾冲突。

彭博社引述消息人士的话说，华盛顿政府相信，北京方面并不像其表述的那样保持中立，而是想向俄罗斯提供帮助。尽管美国要求其他国家在经济上同俄罗斯保持距离，但实际上中国却加深了同俄罗斯之间的经贸往来。

今年1月13日，中国海关总署宣布，中国去年对俄进出口额达到1.28万亿元人民币，这一数字占中国进出口总值的3%。中国出口俄罗斯的贸易规模持续6个月稳步增长。

去年7月，美国国务卿布林肯与时任中国外长的王毅在印尼举行会面。布林肯在会晤后向记者表示，中国声称在俄乌战争中保持中立的说法站不住脚。他说：“我首先要提出的观点是，很难对这次（俄罗斯对乌克兰的）侵略保持中立。一个是明显的侵略者，一个是明显的受害者。”

去年12月30日下午，中国国家主席习近平同俄罗斯总统普京举行视频会晤。中国外交部公布的新闻稿中称，习近平在视频会晤中强调，“双方要继续用好用足现有工作机制和沟通渠道，推动两国经贸、能源、金融、农业等领域务实合作取得积极进展”。针对乌克兰危机，习近平表示，“和谈之路不会一帆风顺，但只要不放弃努力，和平前景就始终存在。中方将继续秉持客观公正立场，推动国际社会形成合力，为和平解决乌克兰危机发挥建设性作用”。

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

（彭博社等）

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