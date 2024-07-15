消息人士：意大利和西班牙赞同欧盟对华电动汽车关税

欧盟要求27个成员国在7月15日前提交有关对中国电动汽车加征关税的意见。政府消息人士称，意大利和西班牙持赞同意见。

（德国之声中文网）此次欧盟各成员国表示赞同与否，是不公开的非正式表态，但可能影响欧委会的最终决定。欧委会负责欧盟的贸易政策。自7月初起，欧委会向中国产电动汽车征收最高37.6%的临时性关税。

政府消息人士周一（7月15日）表示，意大利已提交赞同关税的意见。西班牙也将在书面意见中表示支持加征关税。瑞典国际发展合作与贸易部长福塞尔（Johan Forssell）周一则表示，该国将投弃权票。

上周五，消息人士已表示，德国可能也会投弃权票。目前处于初级阶段的这一非正式表态中，投弃权票意味着对欧委会的支持。

消息人士称，德国投弃权票的原因是反补贴调查还在进行，欧委会与中国政府的谈判还在继续。德国投弃权票是本着“有批判性地团结”欧委会的精神。

法国一直是该关税措施最坚定的支持国之一。匈牙利则作出谴责。

欧委会将在11月前决定是否征收对中国产电动汽车征收“最终关税”（definitive duties），期限通常为五年。如果欧委会届时推动征收最终关税，那将须各成员国进行一次有约束力的投票，如果代表欧盟65%人口的15个成员国投反对票，那么，欧盟的动议将被推翻。

十年前，欧盟没有对中国光伏电池板加征关税，因明确有很多欧盟成员国并不支持。之后，欧盟的光伏产业逐步衰落。

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（路透社）

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