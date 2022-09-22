消息人士：德国总理肖尔茨推迟11月访华行程

（德国之声中文网）9月30日，德国马歇尔基金会亚洲计划高级研究员巴尔金（Noah Barkin）在推特上称，德国总理府在过去24小时内私下透露，总理肖尔茨将推迟原定于今年11月第一周访问中国的计划。推迟访华行程的原因尚不清楚。但是年底前访问仍有可能成行。

两周前，巴尔金同样在推特上透露，德国总理肖尔茨和法国总统马克龙计划在G20峰会举行前的几周内分别访问北京与中国国家主席习近平举行会晤。这将是近3年来，德法两国领导人首次访问中国。

香港《南华早报》此前也曾引述熟悉情况的消息人士的话报道说，中国前驻柏林大使史明德9月曾在柏林协商筹划肖尔茨11月访华的细节。

根据中国外交部发布的新闻，中国外长王毅在纽约出席联大期间会见了法国外长科隆纳（Catherine Colonna）和法国总统外事顾问博纳（Emmanuel Bonne），但是只与德国外长贝尔博克举行了会见。德国总理外交与安全政策顾问普勒特纳（Jens Plötner）仅在今年5月31日与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪有过一次视频通话。

对于德国之声发出的有关总理肖尔茨是否会在11月访问北京的问询，德国总理府发言人做出的回复是：“原则上来说，总理的行程总是在行程前一周的周五才会公布。”

德国前总理默克尔在2019年9月最后一次访华。马克龙最后一次访问北京是2019年11月。从那时起，欧盟同中国之间围绕着新疆人权、香港、立陶宛、乌克兰和贸易投资壁垒等一系列争议问题的清单越来越长，双方之间的关系一再恶化。

巴尔金两周前在推特上指出，“在这种麻烦的背景下，（德法两国领导人）这次访问选择的时机远非理想”。他写道：“习近平将沉浸在共产党第二十次代表大会后获得第三个任期的光辉中。肖尔茨和马克龙有可能让人感觉他们在向新登基的国王致敬。”

德国驻美国大使艾米丽·哈伯（Emily Haber）显然并不认同巴尔金的这一看法。她在推特上回应说：“像美国和许多志同道合的伙伴一样，我们没有去参加北京奥运会。我们不想在欧洲的战争已经迫在眉睫，新疆和其他地方的人权被严重践踏的时候参与（中国的）宣传游戏。”

她强调，肖尔茨出访的第一个亚洲国家是日本，外长贝尔博克前往亚洲的第一站是G20外长会议（印尼巴厘岛）、帕劳和日本。这都是“非常慎重”和“刻意”的选择。

哈伯写道：“我们不认为离开和不参与对话是一种选项。无论我们喜欢与否，在处理全球问题的时候，与中国的合作是至关重要的。因此，我们需要在最高级别进行接触。问题清单的确很长——从普京发动的残酷侵略战争到新冠大流行病以及现在迫切需要解决的气候变化问题。如果我们不参与，这个清单只会越来越长，一些问题会变得更难解决。”

她指出，德国现任政府对华有着不同的做法，而中国政府也认知到德国的这一改变。“我们必须两点都做到——接触和威慑”。

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