消息人士告诉《南早》: “我认为，他想要的是类似加冕仪式”

（德国之声中文网）据《南华早报》7月19日的报道，欧盟外交圈的一名高级别消息人士表示，确实有人就可能的11月访华事宜与德、法、意、西欧盟四国进行了接触。

此前一天，《南华早报》发表来自该报布鲁塞尔通讯员的独家报道，称中国邀请德国、法国、意大利和西班牙四国领导人在11月赴华与习近平会面。报道称，这些欧洲国家领导人尚未决定是否接受邀请。

这条消息引起了舆论关注。有分析称，11月应为中共20大后，相当于坐实中国党和国家领导人习近平将在20大后连任的消息。

不过，中国外交部发言人赵立坚在19日的例行记者会上否认了邀请的说法，称“我不知道他们这是从哪儿来的消息。我可以告诉你，这是一个假消息。”

德国总理府则回应目前无可奉告，一位发言人对媒体说：“请理解我们只能在合适的时间点告知总理的行程，通常是在一周前。”

据德媒《法兰克福汇报》报道，法国爱丽舍宫则于7月19日否认了计划举行上述会晤，称“将继续在欧洲层面并根据最近的欧盟-中国峰会进行对话”。

消息人士再称确有此事

然而被中方指是“假新闻”后，《南华早报》19日夜间这篇署名为“南华记者们”（SCMP Reporters）的报道再次表示，尽管北京否认此事，但确实有人就邀请欧盟四国领导人11月份访问中国一事与这些欧盟国家进行了接触，欧盟国家目前正在考虑如何处理这一问题。该消息人士还称，柏林和巴黎都在就潜在的会晤进行讨论。

这位来自欧盟外交圈的消息人士说：“我想，他（习近平）想要的是类似加冕仪式一样，世界各国领导人来北京致敬......就像拿破仑一样。”

该消息人士也表示，目前的邀请仍然是非正式的，相关事宜预计在今年晚些时候正式确定。

习近平：从红二代到权力巅峰 革命世家 习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

习近平：从红二代到权力巅峰 从插队知青到工农兵大学生 1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

习近平：从红二代到权力巅峰 河北正定县 1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

习近平：从红二代到权力巅峰 地方到中央 2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

习近平：从红二代到权力巅峰 第一夫人 习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

习近平：从红二代到权力巅峰 习李搭档 2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

习近平：从红二代到权力巅峰 他有一个梦 习近平提出的“中国梦”的理想目标，逐渐成为中国官方政策和媒体宣传的一面旗帜。在中国部分民众为这一远景所鼓舞的同时，西方世界却为中国的政治、经济各方面影响力的增加感到担忧。

习近平：从红二代到权力巅峰 沙场点兵 习近平向来强调军队的重要性和对党的忠诚。2017年7月30日，为纪念解放军建军90周年，习近平在内蒙古朱日和基地主持阅兵。

习近平：从红二代到权力巅峰 谁将引领世界 在美国总统特朗普推行“美国优先”、从国际事务中抽身的政策之际，中国则愈发频繁地以积极姿态出现在世界舞台上。习近平治下的中国在大力整治腐败的同时，压制言论自由和公民社会。

习近平：从红二代到权力巅峰 习核心、习思想 2017年10月中共19大上，习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个自信”、“中国梦”被写入党章。普遍认为，习近平巩固了在党内的核心领导地位。



消息人士：王毅会在9月前往欧洲，判断是否可行

这位密切参与欧盟-中国事务的高级别消息人士也对《南华早报》表示，中国外长王毅将于9月在前往纽约联合国大会的途中前往欧洲、做准备工作，“在王毅9月去欧洲时，将评估什么是可行的”。

此外，《南华早报》这篇报道还提到，有熟悉欧盟与中国针对《中欧投资协定》对话的消息人士透露，在本周二的相关贸易谈判中，欧盟贸易和金融官员预计会向中国建议，中国可以单方面执行协议的条款，以显示善意。

不过，中国商务部发言人就7月19日的第九次中欧经贸高层对话有关情况答记者问时，没有提到相关内容，但表示“双方愿共同努力，认真落实好习近平主席与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩视频会见以及第二十三次中国－欧盟领导人会晤达成的重要共识”，并称双方就“宏观经济政策协调、产业链供应链合作、世贸组织改革、扩大市场开放、中欧地理标志协定实施、动植物检验检疫、金融业双向开放和监管合作等达成一系列成果和共识”。

一段时间以来，欧中关系因为在新疆、香港等诸多问题上的分歧遇冷。此前，欧盟与中国已经达成了《中欧投资协定》，但该协议在北京对一些欧盟议员实施制裁后，其批准程序停滞不前。

欧盟认为中国在某些领域是一个战略对手，但在应对气候变化等领域也是一个合作伙伴。

（南华早报等）

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