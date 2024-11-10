消息人士：台积电周一起停止向中国提供7纳米及更先进制程芯片

路透社引述一位知情人士的消息称，从周一（11月11日）开始，台积电将不再被允许向中国客户供应通常被应用于人工智能（AI）领域的高阶制程芯片。

（德国之声中文网）据知情人士透露，美国商务部已致函台积电，对7纳米及更先进的芯片实施出口限制。

据路透社报道，几周前，台积电通知美国部门，在中国公司华为的人工智能处理器中发现了台积电生产的芯片。然而，华为是受到美国贸易限制的企业之一。所有向华为销售高科技产品都必须获得美国许可。

在华为产品中发现了应用于人工智能领域的芯片后，台积电已暂停向中国芯片设计公司算能科技(Sophgo)供货。知情人士上个月已经向路透社透露了这一点。

这款先进的台积电芯片是2022年发布的华为升腾(Ascend) 910B处理器中芯片的一部分。台湾芯片究竟是如何进入华为产品的，目前仍无法确认。

美国当局现在可能会调查其他公司是否正在为华为的人工智能处理器提供芯片。

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美国商务部拒绝置评。

台湾经济部表示：“台积电已与政府就出口管制问题进行定期讨论，并明确表示将遵守国内和国际法规。”

台积电一名发言人说，台积电“作为一家守法的公司，一向致力于遵循所有可适用的法令与法规，包括可适用之出口管制法规”。该公司拒绝做出进一步评论。

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（路透社）

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