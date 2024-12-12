消息人士：台湾高级官员与特朗普过渡团队举行会见

路透社引述多名消息人士称，台湾国家安全委员会副秘书长林飞帆和徐斯俭目前正在美国与特朗普过渡团队的相关人士举行会见。北京对台湾和美国官员之间的任何会谈都十分敏感。

(德国之声中文网)五名消息人士告诉路透社，台湾政府的两名高级官员正在美国与当选总统特朗普过渡团队的相关人士举行会见。路透社指出，此举是台湾与美国新政府建立关系的努力。

匿名消息人士表示，台湾国家安全委员会副秘书长林飞帆和徐斯俭及其几名工作人员本周已前往华盛顿地区，并将在那里举行相关会谈。

路透社无法确认美方哪些人士将参加会议或议程。

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台湾总统府发言人郭雅慧表示，“国安团队的访问交流是例行工作”。此外没有进一步评论。

中国大使馆和特朗普过渡团队都没有回应置评请求。

林和徐的访问正值中国军方加强在台湾海峡附近的活动之际，台湾称这是北京为即将上任的特朗普政府和美国盟友设定“红线”的努力。

路透社采访到的一名消息人士称，会见对象是特朗普过渡圈子中的几个人，但不包括特朗普下一届政府高级职位的提名人，因为北京对台湾和美国官员之间的任何会谈都十分敏感。

还有两位消息人士分别表示，此次会晤的对象是“可能在特朗普政府中占据中层职位的共和党人”而且“可以肯定”林和徐正在与特朗普的过渡团队会面。

第四位消息人士补充说，这种级别的访问在美国并不罕见，他们是为了会见“老朋友”，包括特朗普圈子里的人。

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台湾的希望与忧虑

特朗普11月的胜选让台北方面抱有特朗普将对中国采取强硬路线的希望，但同时也让台湾感到担忧，因为特朗普曾表示，台湾应该向美国支付防务费用。

不过被特朗普提名出任新内阁国务卿一职的卢比奥（Marco Rubio）曾呼吁，美国和台湾官员之间应进行不受约束的互动。

包括卢比奥在内，特朗普提名的新内阁成员中不少人都属于对华鹰派。这对台湾来说是个好消息。

路透社报道称，台北可能会与美国签订新的大规模军购订单，以表明它认真对待特朗普关于台湾应该向美国支付“保护费”的言论。

迄今为止，台湾与美国新政府之间的接触似乎处于非官方接触的灰色地带，而且相当低调。这与特朗普第一任期之前的情况大不相同。2016年12月，也就是特朗普就职典礼前一个月，他与时任台湾总统的蔡英文通了电话。

2016年，特朗普曾在就任前与时任台湾总统的蔡英文通电话，引发北京方面的抗议。 图像来源: Getty Images/T. Wright/A. Pon

这是自1979年以来美国候任总统首次与台湾总统通话，此举激怒了中国。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）周四（12月12日）报道，特朗普在11月初美国总统大选结束后不久就向中国国家主席习近平发出邀请，邀请他出席将于1月20日在华盛顿举行的就职典礼。如果习近平接受了邀请，那这将是史无前例的。

特朗普过渡团队和中国方面都没有对这一报道做出回应。特朗普上周五（12月6日）接受NBC新闻采访时表示，他与习近平“相处得很好”，并且“当周还进行了沟通”。

（路透社）

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